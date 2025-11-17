「ラブトラ3」イッセイ、K-1バンタム級王者に 復縁したミクや出演者らも会場で声援「胸熱」「仲良しで素敵」の声
【モデルプレス＝2025/11/17】Prime Videoにて独占配信中の恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』シーズン3（以下「ラブトラ3」）に出演していた格闘家・トレーナーのイッセイ（石井一成）が11月15日、自身のInstagramを更新。K-1バンタム級の王者になったことを報告した。
【写真】「ラブトラ3」出演格闘家、勝利の瞬間
同日、東京・ 代々木第一体育館で「K-1 WORLD MAX 2025〜-170kg世界最強決定トーナメント・決勝ラウンド〜」が開催された。第14試合で「第2代K-1 WORLD GPバンタム級王座決定戦」が行われ、イッセイが黒川瑛斗に勝利。同タイトル初戴冠を果たした。
試合後、イッセイは「K-1バンタム級王者！！やっと。沢山の応援ありがとうございました！」と感謝とともに報告。チャンピオンベルトを巻いた写真を披露した。
また、イッセイと「ラブトラ3」で復縁したモデルのミクも自身のInstagramにて「待ちに待った久しぶりのみんなとの再会 思い出をギュギュッと」と紹介し「ラブトラ3」の出演者たちと試合観戦した様子や、乾杯する楽しそうな様子を収めた動画を公開し、動画にeillの主題歌「ラストシーン.」を添えた。続けて「久しぶりの再会で、いっちばんカッコいいところをみんなに魅せた漢！！かっこよすぎ！！！とっても嬉しい1日で胸がいっぱいです」「みんな大好きだー！！！」と愛の溢れるメッセージをつづっている。
イッセイとミクの投稿に、ファンからは「イッセイくんとミクちゃんおめでとう！」「自分のことのように嬉しい」「感動した」「2人の苦労を知ってるからこそ、とても感慨深い」「ラブトラ3みんな大好き」「番組が終わっても仲良しで素敵」「涙が出てきた」「胸熱」と反響が寄せられている。
本作はCJ ENM系列の韓国コンテンツ配信サービスTVINGのオリジナルシリーズである人気恋愛リアリティ番組『환승연애（乗り換え恋愛）』のフォーマットを元に、日本で製作された番組。参加者は交際期間や別れた時期、破局理由もそれぞれ異なる5組の元恋人たち。一度別れた恋人たちが再会し、約1ヶ月間ホテルでのホカンス生活を通して、過去の恋や、新たな出会いの間で揺れ動く姿を描く。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「ラブトラ3」イッセイ、K-1バンタム級王者に
◆「ラブトラ3」イッセイ＆ミクの投稿に反響
◆Amazon恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』
