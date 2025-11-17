川崎希、5歳＆0歳娘との「女子チーム」ショット公開「美の遺伝子強い」「楽しそう」の声
【モデルプレス＝2025/11/17】実業家でタレントの川崎希が11月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。2人の娘との微笑ましい3ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】38歳元AKB1期生「美の遺伝子強い」娘2人との3ショット
川崎は「女子チーム」とコメントを添え、長女と生後間もない次女との3ショットを公開。出かけた先で撮影した、長女がカメラ目線でポーズを決め、川崎が次女を抱きかかえる温かい家族の時間を載せている。
この投稿に、ファンからは「美の遺伝子強い」「楽しそう」「可愛すぎる」「微笑ましい」「素敵なママ」「癒される」といった声が上がっている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】38歳元AKB1期生「美の遺伝子強い」娘2人との3ショット
◆川崎希、娘2人との「女子チーム」ショットを公開
川崎は「女子チーム」とコメントを添え、長女と生後間もない次女との3ショットを公開。出かけた先で撮影した、長女がカメラ目線でポーズを決め、川崎が次女を抱きかかえる温かい家族の時間を載せている。
◆川崎希の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美の遺伝子強い」「楽しそう」「可愛すぎる」「微笑ましい」「素敵なママ」「癒される」といった声が上がっている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】