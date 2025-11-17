【アズールレーン ブレマートン ハッピー・デーティング！】 2025年11月17日 予約開始 2026年8月 発売予定 価格：28,490円

Briliant Journeyは、フィギュア「アズールレーン ブレマートン ハッピー・デーティング！」を2026年8月に発売する。予約受付は「あみあみ」などにて2025年11月17日開始。価格は28,490円。

本商品は、ゲーム「アズールレーン」に登場するブレマートンを、「ハッピー・デーティング！」の私服姿でフィギュア化したもの。艤装とは違う私服ならではの華やかで快活な姿が表現されている。

胸元のサングラス、手に持つタピオカや連装砲型のポシェットなど小物も丁寧に立体化されている。また、カウンターのような専用台座が付属する。

「アズールレーン ブレマートン ハッピー・デーティング！」詳細

スケール：1/6スケール サイズ：全高約230mm 素材：ATBC-PVC/ABS 専用台座付

(C) 2017 Manjuu Co.，Ltd. ＆ YongShi Co.，Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar， Inc. All Rights Reserved.