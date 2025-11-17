66歳・原日出子がイメチェン報告「ゆるいパーマのショートボブです」 “新鮮ヘア”に反響「一段と若くなりました？」「めっちゃ可愛い」
俳優の原日出子（66）が16日、自身のインスタグラムを更新。「#イメチェン」のハッシュタグを添え、新ヘアスタイルを披露した。
【写真】「一段と若くなりました？」「めっちゃ可愛い」ゆるいパーマのショートボブに“イメチェン”した原日出子
今年は6月にロング→ショートヘアに。胸上あたりまであった髪をバッサリとカットし、「思うところあって…」「#久しぶりにショート」にしたことを伝えた。
今回は「次のお仕事に向けて ヘアメンテナンス」を兼ねたイメチェンで、「ゆるいパーマのショートボブです」と新しいスタイルを報告。
「Zaccの高橋オーナーにお任せ 私の面倒な髪質もよーくわかっていてくださるので安心です」「リフトアップのセラムの効果的な使い方もご指導いただきました」と明かし、「全身お手入れが必要なお年頃頑張りますw」と意気込んでいた。
イメチェンした原に、ファンからは「ショートボブ、すごくステキです」「めっちゃめっちゃ可愛い」「日出子さんキュートです 似合ってます」「なんだか原さん一段と若くなりました？」「お肌も綺麗」「若々しくてすてきです」など、絶賛コメントが続々と寄せられている。
