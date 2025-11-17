お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春（49）が、17日までに自身のインスやグラムを更新。妻でタレントの藤本美貴（40）との“イチャイチャLINE”を公開した。

庄司は、冒頭ハッシュタグで「俺のオンナ」と書き出し「未だに写真送りあってるのも 結婚17年目で 我ながら凄いと思うけど 私は貰うのは嬉しいけど ミキティは流石に嬉しくないと思うw ただのおじさんだからw」とつづり、妻の“ミキティ”こと藤本からの自撮り写真を添えた“イチャイチャLINE”を公開。

2枚目の写真には、タンクトップ姿の“自撮りショット”を2枚、藤本に返信したLINEショットも公開した。

この投稿に、藤本本人から「え？嬉しいよ？！」とハートの絵文字を添えてコメントが送られている他、タレントの大沢あかねからも「インスタでイチャイチャするな！！」とコメントが寄せられるなど、タレントの間でも話題となっている。

他にもファンからは「こうゆうのいいですね 」「最高の夫婦だね」「こんな夫婦になりたい」「愛やね」などの声も寄せられている。