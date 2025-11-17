平野紫耀と選ぶYSL BEAUTYのホリデーギフト♡輝く肌を叶える名品2選

一年で最も華やぐホリデーシーズン。今年、イヴ・サンローラン・ボーテが届けるのは、平野紫耀さんが“LOVE”を込めてセレクトした特別なギフトコレクション「YSL GIFTING WITH LOVE」。星々の輝きを思わせるGOLDの世界観の中から、彼が今選んだのは、人気のクッションファンデーション「アンクルドポールクッションN」と「ラディアントタッチグロウパクト」。

BLACKとPINK、平野紫耀が選ぶ名品2種

アンクルドポールクッションN

ラディアントタッチグロウパクト

ホリデーギフトに平野紫耀さんが選んだのは、YSLを代表する2つのクッションファンデーション。

「アンクルドポールクッションN」はBLACKのパッケージで、SPF23/PA++。美肌フィルター級のルミナスマット肌を叶える人気アイテムです。

ケース・レフィル・パフセットは各11,440円(税込)、レフィルは各7,370円(税込)。一方、PINKの「ラディアントタッチグロウパクト」はSPF50+/PA++++で、うるおいと光が満ちるツヤ仕上がり。

こちらもセット各11,440円(税込)、レフィル各7,370円(税込)で展開されています。“BLACK or PINK”という2つの選択肢が、肌の魅せ方を自由に楽しませてくれます。

仕上がりで選ぶYSLのクチュール肌

「アンクルドポールクッションN」は約94％自然由来成分を配合し、薄く均一にフィットして24時間1続くルミナスマット仕上がりを実現。

透明感2を再現しながら、まるで保湿パックのようなうるおい感が魅力です。

「ラディアントタッチグロウパクト」はビロードアオイ2やマリーゴールド3などのボタニカル成分を配合し、クリーム級のカバー力と輝きをキープ。

内側から発光するような白光肌が一日中*1続きます。どちらも全6色展開で、自分にぴったりの仕上がりを選べる点も嬉しいポイント。

*1メイクアップ効果。YSL調べ。個人差があります。

*2 アルテア根エキス（整肌成分）

*3 トウキンセンカ花エキス（整肌成分）

メイク使用アイテムも要チェック♡

今回のビジュアルで使用されたのは、2種のクッション以外にもあります。

「オールアワーズハイパープレストパウダー」「YSLラブシャインキャンディグロウバームNo.44B」。

そして「YSLラブシャイングロスプランパーNo.2」「クチュールミニクラッチNo.710」「YSLメイクミーブラッシュパウダーNo.44」。

どれもYSLの華やかさと気品を表現するアイテムばかりで、ホリデーシーズンのメイクを格上げしてくれます。ギフトとして選ぶのはもちろん、自分へのご褒美にもぴったりです♪

特別な季節に、LOVEをまとって

ホリデーの特別な空気に寄り添う「YSL GIFTING WITH LOVE」は、平野紫耀さんの“LOVE”が込められた心ときめくコレクション。

仕上がりの異なるBLACKとPINKの2種のクッションファンデーションは、どちらも名品と呼ぶにふさわしい実力派。

さらに、バックステージ動画の公開も予定されており、ギフト選びの瞬間を一緒に楽しめるのも魅力です。大切な人へ、そして自分へ。