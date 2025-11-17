¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¶áÆ£·ò²ð¡¢12·î11Æü¤Ë¡ÖTEAM¡¡AMAGI¡×¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼³«ºÅ¡¡¼«¼ç¥È¥ìÃç´Ö¤é¤¬½Ð±é
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¶áÆ£·ò²ð¤¬¡¢¼¯»ùÅç¸©ÆÁÇ·ÅçÅ·¾ëÄ®¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¤È¤â¤Ë¹Ô¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤È12·î11Æü¤ËÊ¡²¬»ÔÆâ¤Ç¡ÖTEAM¡¡AMAGI¡¡¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡¡2025¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤Î°ìÈÌÈÎÇä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½Ð±é¼Ô¤Ï¶áÆ£¡¢¥í¥Ã¥Æ¡¦Æ£²¬ÍµÂç¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦À¾ÀîÎ¶ÇÏ¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦ÀÐÀîÎ¼¡¢ºå¿À¡¦ÅÏîµÎÊ¡¢¹Åç¡¦ÂçÀ¹Êæ¡¢À¾Éð¡¦Ê¿¾ÂæÆÂÀ¡¢DeNA¡¦¿¹·ÉÅÍ¡£Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¤Î¡Ö¥Ñ¥Ô¥è¥ó24¡¡¥¬¥¹¥Û¡¼¥ë¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢1Éô¤Ï¸á¸å1»þ³«¾ì¤Ç2»þ³«±é¡¢2Éô¤Ï¸á¸å6»þ³«¾ì¤Ç7»þ³«±é¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏAÀÊ¤¬1Ëü±ß¡¢SÀÊ¤¬1Ëü5Àé±ß¡£¾ÜºÙ¤Ï¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒHarboR¡×¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Þ¤Ç¡£
¡¡¶áÆ£¤Ï¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÆüËÜ°ì¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¡ÈÄ¾ÀÜ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¹ç¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡¡¥Á¡¼¥àÅ·¾ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤äÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£