澤穂希＆夫・辻上裕章氏、夫婦で手つなぎ“豪華クルーズ”旅行 お互い“呼び名”も明かす
元サッカー女子日本代表の澤穂希と、夫・辻上裕章氏が、結婚10周年を記念し“夫婦の絆”を深めるクルーズ旅に出かけた。BS10の番組『あこがれの絶景クルーズ旅』（毎週月曜 後7：00）17日に初回が放送。続編が12月1日、8日に放送される。
【画像】旅行中の澤穂希＆夫・辻上裕章氏、ラブラブ2ショット
お互いを「ほー」「ひろっちゃん」と呼び合う仲良し夫婦の2人は今年で結婚10周年。多忙で夫婦の時間がなかなか取れないが、10周年の記念として、豪華クルーズ旅を初体験した。
2人は豪華な船内はもちろん、和洋中100種類以上のメニューが並ぶビュッフェに驚きつつもクルーズ旅を満喫。食後には船内にある体育館でサッカー対決を行い、お互い元サッカー選手ということもあり、白熱の戦いを繰り広げた。
番組の後半は、夫婦のことや愛娘の話なども語りあい。非日常の空間で夫婦の時間を過ごした。
同クルーズ旅は、寄港先として北海道・函館市。名所である五稜郭を観光。視聴者に、澤＆辻上夫妻が選んだ「ご当地お土産」を抽選で2人にプレゼントする。
澤は2015年8月に当時Jリーグ・ベガルタ仙台の強化育成部に所属していた辻上氏と結婚。当初は別居婚だったが、同年末に現役を引退して仙台に引っ越し。2017年1月9日に第1子女児を出産した。
