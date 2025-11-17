CNN.co.jpでは米国政治を中心にサイエンスやスポーツ、エンタメなど幅広く海外の情報をお届けしています。

先週はどんな記事がよく読まれたのでしょうか。11月10日から11月16日の週間ランキングトップ5をご紹介します。

第5位：アップル、ニット編みストラップ「iPhone Pocket」発表 あまりの高額に困惑の声

米アップルは11日、ファッションデザイナーのイッセイミヤケとコラボ開発したニット編みのストラップ「iPhone Pocket」を発表しました。発表によると、iPhone Pocketは「もう一つポケットを加えるというアイデアから生まれた」製品で、全てのiPhoneにフィットします。

第4位：「決闘する恐竜」、ティラノサウルスの解釈を一新 化石は別種だった可能性

「決闘する恐竜」と呼ばれる小型の恐竜はティラノサウルス・レックスの幼体ではなく、ナノティラヌス・ランケンシスという、かねて論争の的となってきた別種の成体であることが判明しました。

第3位：ホホジロザメを襲うシャチの群れ、肝臓食べる様子をドローンで撮影 メキシコ

シャチの群れが若いホホジロザメを集団で襲い、栄養豊富な肝臓を分け合って食べる様子をメキシコの研究チームが撮影しました。

ホホジロザメを襲うシャチの群れは南アフリカ、オーストラリア、米カリフォルニア州沖でも確認されていますが、メキシコで記録されたのは初めてだとしています。

第2位：ダイエットよりも散歩、体重や体形ではなく「健康」に注目を

24年の分析によると、ダイエットではなく、心肺機能や健康を改善するために身体活動を増やすほうが確実に良い選択肢だといいます。この研究では、多くの人が長期的に体重を維持できず、減量に伴う健康上の利点が失われてしまうことが明らかになりました。

第1位：ローマ教皇レオ14世の好きな映画はこの4本、バチカンが発表

ローマ教皇レオ14世が映画界の関係者と対話する15日の謁見（えっけん）を前に、ローマ教皇庁がレオ14世のお気に入り映画4本を発表しました。

レオ14世が好きな4本はいずれも20世紀に公開された作品で、最も古いのはフランク・キャプラ監督の「素晴らしき哉、人生!」（1946年）だといいます。