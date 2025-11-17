次世代に成長していくベンチャー企業の排出を目指すイベント 「新潟ベンチャーサミット2025」が11月14日、新潟市で開催されました。



ピッチコンテストでは選考を通過したベンチャー企業5社が自社のビジネスプランをプレゼンテーション。



南魚沼市の森林整備事業を行う会社「ForestFolks（フォレストフォークス）」の代表取締役・桜井隆志さんが社会的意義の高さを評価され、グランプリに選ばれました。

また第2部では県内外の様々な経営者がトークセッションを展開。「アトツギベンチャーと新潟の未来」をテーマとしたセッションでは、藤田金属や栗山米菓、遠藤製作所、マスヤ味方店といった、新潟県内で家業を継いだ4人の経営者が登壇し、若くして経営者となった跡継ぎならではの苦労や、新しい事業へのチャレンジを通じ地域を盛り上げていこうという意気込みを語りました。

「芸能からの起業家への挑戦」では、2022年にスキンケアブランドの会社を立ち上げた元AKB48の篠田麻里子さんが登場。



子供向けのスキンケアブランドを扱う会社「yokayo」 の社長として立ち上げた経緯や苦労について語り、「1人でも多くの肌の悩みを救えるようなブランドになったら」と今後に向けた想いを披露しました。



会場には県内の経営者や投資家などが集まり登壇者の話に耳を傾けていました。



また地域に根ざしたスタートアップ企業に対して、公的機関と民間企業が連携して集中的に支援する「J-Startup NIIGATA」に新たに選定された6社の企業も紹介されました。