チーズとおいもの相性ぴったり「さつまいものデリ風」


「キキ弁」という愛称で、お弁当を詰める動画をSNSで発信しているキキさん。おかずやごはんがお弁当箱からちょっとだけはみ出した、「蓋はのせるだけ」のお弁当は、ボリュームたっぷりで彩りも鮮やか。キキさんがお弁当を詰めながら、おかずや詰め方について説明する軽快で優しい語り口も大人気なんです！ 多くのフォロワーさんからも「おいしそう！」「元気が出る！」「お弁当の参考になる」と多くのコメントが寄せられています。

毎日のお弁当が同じおかずのローテーションになってしまう…そんな方にこそおすすめしたい、「キキ弁」の厳選レシピをご紹介。お肉を使ったメインのおかず、和えるだけor焼くだけの副菜など、明日のお弁当に使えるレシピが満載です。

※本記事はキキ著の書籍『蓋はのせるだけ弁当』から一部抜粋・編集しました。

※お弁当を持ち歩くときは保冷剤や保冷バッグを利用するなど、保管方法にも注意しましょう。

■「さつまいものデリ風」

さつまいもはおかずにしにくい食材でしたが、デザートっぽく仕上げればおいしいと思ってもらえるのでは？と作った一品。紫＆黄の色も可愛く、たまに作りたくなります。

材料・作りやすい分量

さつまいも…中2本

（A）カッテージチーズ…適量

（A）マヨネーズ…大さじ1〜2

（A）塩…少々

パセリ（みじん切り）…適量

作り方

1．さつまいもは皮ごと1cm角に切る。耐熱ボウルに入れ、電子レンジ（600W）で3〜5分加熱する。

2．粗熱が取れたらAを加え、和える。お弁当箱に詰め、パセリをふる。

【キキPOINT】

クリームチーズにはちみつを加え、混ぜてなめらかにしたあと、1のさつまいも、ナッツを加えて混ぜると、よりリッチなサラダに。クラッカーの上にのせて、パクッとおつまみにどうぞ。

※はちみつを使っているので、1歳未満の乳児には食べさせないでください。

著＝キキ／『蓋はのせるだけ弁当』