ナゲッツで先発ガードを務めるクリスチャン・ブラウンが最低6週間の離脱

11月15日（現地時間14日、日付は以下同）。デンバー・ナゲッツは、クリスチャン・ブラウンが左足首捻挫のため、6週間後に再検査を受けることになると発表した。

24歳のブラウンは、キャリア4年目をプレーする198センチ98キロのシューティングガード。昨シーズンから先発へ定着し、今シーズンは11試合に出場して平均29.5分11.4得点4.4リバウンド3.0アシストを記録。相手チームの得点源をマークする役割もこなしていた。

13日のロサンゼルス・クリッパーズ戦。ブラウンは第1クォーター途中に右足が相手選手と接触したことで、左足で不自然に着地。第2クォーターに一度は試合へ戻ったものの、後半は出場せずに終わっていた。

ブラウンの戦線離脱が発表されてから迎えた16日のミネソタ・ティンバーウルブズ戦。ナゲッツは同点10度、リードチェンジ22度の末に123－112でウルブズを撃破した。

この試合ではニコラ・ヨキッチがゲームハイの27得点12リバウンドに10アシストのトリプルダブルに加えて2スティール、ジャマール・マレーが23得点6リバウンド11アシスト、アーロン・ゴードンが23得点10リバウンド2スティール、ペイトン・ワトソンが12得点4スティールを奪取。

また、ブラウンに代わり、今シーズン初先発したティム・ハーダウェイJr.が5本の3ポイントシュートを沈めて計23得点に3リバウンド1アシストを残して勝利に貢献した。

この勝利で、ナゲッツは現在ウェスタン・カンファレンス最長の7連勝とし、17日を終えてウェスト2位の10勝2敗。首位オクラホマシティ・サンダー（13勝1敗）を2.0ゲーム差で追っている。

