サンコールが急反騰、２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正

サンコール<5985.T>が急反騰し実質上場来高値を更新している。前週末１４日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を５００億円から５０５億円（前期比２１．０％減）へ、営業利益を４７億円から５８億円（同６８．５％増）へ、最終利益を３６億円から４５億円（前期７億６９００万円の赤字）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を１０円へ引き上げ年間配当を１５円（前期無配）としたことが好感されている。



ＨＤＤ用サスペンション事業の撤退に伴い全体で売上高は減少を見込むものの、足もとで通信関連のデータセンター向け需要が好調で電子情報通信分野の収益性が高水準を維持することに加えて、既存自動車分野の利益率改善が業績を押し上げる。



なお、同時に発表した９月中間期決算は、売上高２７２億８１００万円（前年同期比９．９％減）、営業利益４０億６６００万円（同１５０．６倍）、最終利益３３億９５００万円（前年同期１０億６８００万円の赤字）だった。



出所：MINKABU PRESS