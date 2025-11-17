◾️アルバム『弓弦葉』

2025年10月17日（金）発売

価格：6,600円（税込） 品番：POCS-25146

仕様：1形態（1CD＋1Blu-ray）

◆収録内容

【CD】

1.序・弓弦葉 作曲：森山直太朗 編曲：森山直太朗

2.生きている 作詞・作曲：森山直太朗 編曲：トオミヨウ

3.とどのつまり僕は 作詞・作曲：森山直太朗 編曲：トオミヨウ

4.愛の花 〜I’m not in there〜 作詞・作曲：森山直太朗 編曲：大口俊輔

ゲストボイス：内田也哉子

5.葉隠 作詞・作曲：森山直太朗 編曲：大口俊輔

6.新世界 作詞・作曲：森山直太朗 編曲：森山直太朗

※映画『素晴らしい世界は何処に』主題歌

7.森の小さなレストラン 作詞：御徒町凧 作曲：森山直太朗

編曲：田中庸介

※手嶌葵提供曲のセルフカバー

8.僕と自由と 作詞・作曲：森山直太朗 編曲：トオミヨウ

9.静流 作曲：森山直太朗 編曲：森山直太朗

10.あの世でね（Unplugged） 作詞・作曲：森山直太朗 編曲：森山直太朗

※映画『風のマジム』挿入歌

※CD音源には曲間にオリジナルサウンドが含まれております（全13曲）

【Blu-ray】

弓弦葉 in pejite『あらかじめ投げられていた石』

［収録曲］

1.序・弓弦葉

2.生きている

3.とどのつまり僕は

4.愛の花 〜I’m not in there〜

5.取れそうなボタン

6.森の小さなレストラン

7.静流

8.さもありなん

9.僕と自由と

10.青い朝

11.あの世でね

