森山直太朗、最新ALより「愛の花〜I’m not in there〜」 MV公開。全国ツアー追加公演も発表
森山直太朗が、最新アルバム『弓弦葉』から「愛の花 〜Iʼm not in there〜」のミュージックビデオを公開した。
ニューアルバム『弓弦葉』に付属されたBlu-ray映像、栃木県・益子のアンティーク家具店『pejite』を舞台に行われたライブ映像に収録されたこの楽曲を、新たな素材や歌詞とともに編集したミュージックビデオとなっている。監督を務めたのは、 盟友の番場秀一監督だ。
さらに、先月10/17(金)の初日公演を皮切りに幕を開けた ＜森山直太朗 Two jobs tour 2025〜26『あの世でね』〜「弓弦葉」と「Yeeeehaaaaw!」〜＞の、来年2026年5月以降の14公演が発表となった。
年内、そして来年2026年にわたって、全国54公演以上をまわる。各会場ではツアー会場でCDを購入された方全員に、森山直太朗本人から直接CDを手渡しする「お渡し 会」が実施される。今後もツアーの追加情報はさらに発表予定とのこと。
また、今回の2枚同時リリースされたニューアルバムへの著名人のコメントが続々 と寄せられている。このたびオダギリジョーからのコメントも掲載されたので、ぜひ特設サイトをチェックして欲しい。
◾️アルバム『弓弦葉』
2025年10月17日（金）発売
価格：6,600円（税込） 品番：POCS-25146
仕様：1形態（1CD＋1Blu-ray）
◆収録内容
【CD】
1.序・弓弦葉 作曲：森山直太朗 編曲：森山直太朗
2.生きている 作詞・作曲：森山直太朗 編曲：トオミヨウ
3.とどのつまり僕は 作詞・作曲：森山直太朗 編曲：トオミヨウ
4.愛の花 〜I’m not in there〜 作詞・作曲：森山直太朗 編曲：大口俊輔
ゲストボイス：内田也哉子
5.葉隠 作詞・作曲：森山直太朗 編曲：大口俊輔
6.新世界 作詞・作曲：森山直太朗 編曲：森山直太朗
※映画『素晴らしい世界は何処に』主題歌
7.森の小さなレストラン 作詞：御徒町凧 作曲：森山直太朗
編曲：田中庸介
※手嶌葵提供曲のセルフカバー
8.僕と自由と 作詞・作曲：森山直太朗 編曲：トオミヨウ
9.静流 作曲：森山直太朗 編曲：森山直太朗
10.あの世でね（Unplugged） 作詞・作曲：森山直太朗 編曲：森山直太朗
※映画『風のマジム』挿入歌
※CD音源には曲間にオリジナルサウンドが含まれております（全13曲）
【Blu-ray】
弓弦葉 in pejite『あらかじめ投げられていた石』
［収録曲］
1.序・弓弦葉
2.生きている
3.とどのつまり僕は
4.愛の花 〜I’m not in there〜
5.取れそうなボタン
6.森の小さなレストラン
7.静流
8.さもありなん
9.僕と自由と
10.青い朝
11.あの世でね
◾️アルバム『Yeeeehaaaaw』
2025年10月17日（金）発売
価格：6,600円（税込） 品番：POCS-25147
仕様：1形態（1CD＋1Blu-ray）
◆収録内容
【CD】
1.Banquet！ 作詞・作曲：森山直太朗 編曲：森山直太朗
2.High-five 作詞・作曲：森山直太朗 編曲：森山直太朗／櫻井大介
3.Yeeeehaaaaw！ 作詞・作曲：森山直太朗 編曲：森山直太朗／櫻井大介
4.Nonstop Rollin’ DOSA 作詞・作曲：森山直太朗
編曲：森山直太朗／櫻井大介
※ドラマ『地球の歩き方』挿入歌
5.なんかいいね。 作詞・作曲：森山直太朗 編曲：森山直太朗／櫻井大介
6.さりとて商店街 作詞・作曲：森山直太朗 編曲：森山直太朗／櫻井大介
7.遅咲きジャンゴ 作詞・作曲：森山直太朗 編曲：森山直太朗／櫻井大介
8.赤い鳥 作詞・作曲：森山直太朗 編曲：森山直太朗
※ゲストコーラス：森山良子
9.あの海に架かる虹を君は見たか
作詞・作曲：森山直太朗 編曲：森山直太朗
10.バイバイ 作詞・作曲：森山直太朗 編曲：森山直太朗
11.あの世でね 作詞・作曲：森山直太朗 編曲：森山直太朗／櫻井大介
※映画『風のマジム』主題歌
※CD音源には曲間にオリジナルサウンドが含まれております（全18曲）
【Blu-ray】
『あの海に架かる虹を君は見たか』＆『バイバイ』Living session
特設サイト：https://naotaro-tour.com/anoyodene/album/
◾️＜森山直太朗 Two jobs tour 2025〜26『あの世でね』〜「弓弦葉」と「Yeeeehaaaaw!」〜＞
特設サイト：https://naotaro-tour.com/anoyodene/
◆チケット料⾦：8,500円（税込）
◆チケット詳細】
券種：指定席
⼊場制限：3歳以下⼊場不可／４歳以上チケット必要
枚数制限：先⾏１申し込みお⼀⼈様4枚まで
2025年
10⽉17⽇（⾦）神奈川・鎌倉芸術館【⼸弦葉】
10⽉24⽇（⾦）千葉・市川市⽂化会館 ⼤ホール【Yeeeehaaaaw!】
11⽉3⽇（⽉祝）新潟・南⿂沼市⺠会館 ⼤ホール【Yeeeehaaaaw!】
11⽉7⽇（⾦）島根・出雲市⺠会館【Yeeeehaaaaw!】
11⽉8⽇（⼟）広島・上野学園ホール【Yeeeehaaaaw!】
11⽉15⽇（⼟）岩⼿・盛岡市⺠⽂化ホール ⼤ホール【Yeeeehaaaaw!】
11 ⽉16 ⽇（⽇）⻘森・五所川原市ふるさと交流圏⺠センター（オルテンシア）コンサートホール【Yeeeehaaaaw!】
11⽉22⽇（⼟）愛知・岡⾕鋼機名古屋公会堂【Yeeeehaaaaw!】
11⽉23⽇（⽇）埼⽟・⼤宮ソニックシティ ⼤ホール【Yeeeehaaaaw!】
11⽉29⽇（⼟）静岡・アクトシティ浜松 中ホール【⼸弦葉】
12⽉11⽇（⽊）東京・かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール【⼸弦葉】
12⽉13⽇（⼟）宮城・東京エレクトロンホール宮城【Yeeeehaaaaw!】
12⽉20⽇（⼟）栃⽊・宇都宮市⽂化会館【Yeeeehaaaaw!】
12⽉26⽇（⾦）熊本・市⺠会館シアーズホーム夢ホール ⼤ホール【Yeeeehaaaaw!】
12⽉28⽇（⽇）福岡・アクロス福岡 シンフォニーホール【⼸弦葉】
2026年
1⽉11 ⽇（⽇）兵庫・兵庫県⽴芸術⽂化センター KOBELCO ⼤ホール【⼸弦葉】
1⽉12⽇（⽉祝）滋賀・ひこね市⽂化プラザ グランドホール【Yeeeehaaaaw!】
1⽉17⽇（⼟）北海道・カナモトホール（札幌市⺠ホール）【Yeeeehaaaaw!】
1⽉24⽇（⼟）茨城・ザ・ヒロサワ・シティ会館 ⼤ホール【Yeeeehaaaaw!】
2⽉6⽇ （⾦）群⾺・⾼崎芸術劇場 ⼤劇場【Yeeeehaaaaw!】
2⽉8⽇ （⽇）栃⽊・那須野が原ハーモニーホール ⼤ホール【⼸弦葉】
2⽉15 ⽇（⽇）静岡・静岡市清⽔⽂化会館マリナート ⼤ホール【Yeeeehaaaaw!】
2⽉21 ⽇（⼟）⾼知・⾼知市⽂化プラザ かるぽーと四国銀⾏ホール（⼤ホール）【Yeeeehaaaaw!】
2⽉23⽇（⽉祝）⾹川・ハイスタッフホール ⼤ホール【⼸弦葉】
2⽉28 ⽇（⼟）⼤分・宇佐市宇佐⽂化会館・ウサノピア ⼤ホール【Yeeeehaaaaw!】
3⽉1⽇（⽇）宮崎・⽇向市⽂化交流センター ⼤ホール【Yeeeehaaaaw!】
3⽉8⽇（⽇）沖縄・那覇⽂化芸術劇場なはーと ⼤劇場【Yeeeehaaaaw!】
3⽉20⽇（⾦祝）⼤阪・フェスティバルホール【Yeeeehaaaaw!】
3⽉21⽇（⼟）奈良・なら100年会館 ⼤ホール【Yeeeehaaaaw!】
3⽉25⽇（⽔）東京・昭和⼥⼦⼤学⼈⾒記念講堂【Yeeeehaaaaw!】
3⽉27⽇（⾦）⽯川・⽯川県⽴⾳楽堂 コンサートホール【⼸弦葉】
4⽉4⽇（⼟）愛知・愛知県芸術劇場 コンサートホール【⼸弦葉】
4⽉5⽇（⽇）三重・シンフォニアテクノロジー響ホール伊勢【Yeeeehaaaaw!】
4⽉9⽇（⽊）北海道・札幌市教育⽂化会館【⼸弦葉】
4⽉11⽇（⼟）北海道・⼩樽市⺠会館【Yeeeehaaaaw!】
4⽉18⽇（⼟）⻑崎・諫早⽂化会館 ⼤ホール【Yeeeehaaaaw!】
4⽉19⽇（⽇）福岡・福岡サンパレス【Yeeeehaaaaw!】
4⽉25⽇（⼟）⼭⼝・三友サルビアホール（防府市公会堂）【Yeeeehaaaaw!】
4⽉26⽇（⽇）広島・東広島芸術⽂化ホール くらら ⼤ホール【⼸弦葉】
4⽉29⽇（⽔祝）宮城・東北⼤学百周年記念会館 川内萩ホール【⼸弦葉】
5⽉2⽇（⼟）新潟県 ⻑岡市⽴劇場 ⼤ホール【Yeeeehaaaaw!】
5⽉3⽇（⽇）富⼭県 新川⽂化ホール（ミラージュホール）【Yeeeehaaaaw!】
5⽉8⽇（⾦）⾹川県 サンポートホール⾼松 ⼤ホール【Yeeeehaaaaw!】
5⽉9⽇（⼟）愛媛県 しこちゅ〜ホール（四国中央市市⺠⽂化ホール）⼤ホール 〜おりがみ〜【Yeeeehaaaaw!】
5⽉16⽇（⼟）⼭形県 やまぎん県⺠ホール（⼭形県総合⽂化芸術館）【Yeeeehaaaaw!】
5⽉17⽇（⽇）福島県 ふくしん夢の⾳楽堂（福島市⾳楽堂）⼤ホール【⼸弦葉】
5⽉22⽇（⾦）岡⼭県 岡⼭芸術創造劇場 ハレノワ ⼤劇場【Yeeeehaaaaw!】
5⽉23⽇（⼟）⿃取県 ⽶⼦市公会堂【Yeeeehaaaaw!】
5⽉29⽇（⾦）東京都 浅草公会堂【Yeeeehaaaaw!】
6⽉5⽇（⾦）福井県 福井県⽴⾳楽堂 ハーモニーホールふくい ⼤ホール【⼸弦葉】
6⽉12⽇（⾦）神奈川県 カルッツかわさき【Yeeeehaaaaw!】
6⽉19⽇（⾦）⻑野県 レザンホール（塩尻市⽂化会館）【Yeeeehaaaaw!】
6⽉21⽇（⽇）京都府 京都コンサートホール ⼤ホール【⼸弦葉】
6⽉30⽇（⽕）東京都 J:COM ホール⼋王⼦【⼸弦葉】
今後のツアースケジュールに関しても随時更新されますので、ツアー特設サイトをご確認ください。
