深まる秋に、感性を揺さぶる映画はいかがでしょうか？

この秋、大注目の映画！11月21日（金）公開！細田守監督最新作、オリジナル長編アニメーション映画『果てしなきスカーレット』。

２週に渡って大特集！お二人のプロデューサーを迎えて、映画の制作秘話、細田監督の想い、キャストの魅力などたっぷりお送りします。

映画『時をかける少女』から19年。

細田監督といえば、他にも『竜とそばかすの姫』『未来のミライ』『サマーウォーズ』など、数々の話題作を世に送り出して来ました。

細田監督が描き続けてきたのは、壮大なテーマ性と内面世界。

今回はさらに、新しいアニメーション表現にも挑戦！”生きるとは何か？”を問いかけます。

最新作『果てしなきスカーレット』は、中世ヨーロッパを舞台に主人公の王女・スカーレットが、父の復讐を果たすために”死者の国”で戦う姿を描いています。

スカーレットの声を芦田愛菜さん、彼女と共に旅する現代の日本人看護師・聖の声を岡田将生さんが担当。お二人とも細田作品初出演！

他にも、役所広司さん、市村正親さん、斉藤由貴さん、吉田鋼太郎さん、松重豊さん、山路和弘さん、柄本時生さん、青木崇高さん、染谷将太さん、白山乃愛さん、白石加代子さん、宮野真守さん、津田健次郎さん、羽佐間道夫さん、古川登志夫さん、などなど！豪華なキャストが集結！

本当に見どころが満載です！

まず今週は、東宝株式・宣伝プロデューサーの岡田直紀さんをゲストに迎え、ベネチア映画祭に参加した際のエピソードや、キャストのプレスコエピソード、細田監督がこの作品に込めた想いなど、たっぷり伺います。

〜ラインナップ〜

【月】ベネチア映画祭でのエピソード

【火】ストーリー紹介

【水】声の出演に豪華なキャストが集結

【木】アニメーションの魅力

【金】本日から公開！音楽へのこだわり

〜イベント概要〜

【タイトル】映画『果てしなきスカーレット』

【スケジュール】2026年11月21日（金）公開

【オフィシャルサイト】https://scarlet-movie.jp