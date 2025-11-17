ZR

Map Cameraは11月11日（火）、2025年10月度の「新品・中古デジタルカメラ人気ランキング」を公開した。

新品デジカメ10月ランキング

・1位：ZR

・2位：α7C II

・3位：GR IV

・4位：X-E5

・5位：GR IIIx

・6位：X-M5

・7位：Z5II

・8位：α7 IV

・9位：Zf

・10位：X-T5

10月24日発売のフルサイズミラーレスカメラ「ZR」が、初登場で1位を獲得。初回入荷は“十分な数”だったが、販売数が増え続けており11月現在は「お取り寄せ」状態になっているという。ニコンのカメラはこのほか、7位に「Z5II」、9位に「Zf」がランクインしている。

3位には9月発売の「GR IV」がランクイン。不安定な供給状態は変わらず、入荷が決まったタイミングで限定的に注文を受け付ける形になっている。5位には同シリーズの「GR IIIx」が入ったが、いずれも外国人観光客の方からの問い合わせが多いという。

富士フイルムの「X-E5」が4位を獲得。発売月の8月には2位以下に大差をつけて1位を獲得していた。また前回2位だった「X-M5」は6位にランクインしたが、こちらは現在供給不足の状態に。このほか「X-T5」が10位を獲得しており、ランキングの常連として人気を保っているという。

中古デジカメ10月ランキング

α7 III

・1位：α7 III

・2位：GR III

・3位：Z50II

・4位：α7C II

・5位：GR IIIx

・6位：Zfc

・7位：X-T5

・8位：α7 IV

・9位：Zf

・10位：X100VI

中古ランキングは「α7 III」が1位を獲得。このほかソニーのカメラは、新品部門で2位だった「α7C II」が4位に。8位の「α7 IV」とあわせて、計3機種がランクインした。

RICOH GRシリーズから、「GR III」が2位に、「GR IIIx」が5位に入った。いずれも中古商品がWebに掲載されるとすぐに“SOLD OUT”になるという。

ニコンのカメラは3機種がトップ10入り。APS-Cミラーレスカメラの「Z50II」（3位）と「Zfc」（6位）、フルサイズミラーレスカメラ「Zf」（9位）がランクインした。