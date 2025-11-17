ENHYPEN・HEESEUNG、韓国カラコンブランド“Qrsessed（クラセスト）”新アンバサダー就任

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ENHYPENのHEESEUNG（ヒスン）が、韓国カラーコンタクトレンズブランド“Qrsessed（クラセスト）”の新アンバサダーに就任した。

■「言葉ではなく、瞳で想いを伝える」

HEESEUNGがステージの上で放つまなざしは、言葉以上に雄弁で、見る者の心を一瞬で捉える力を持っている。その“瞳で語る力”こそ、“Qrsessed”が掲げてきた理念「言葉ではなく、瞳で想いを伝える」と重なった。

まっすぐなまなざし、静かな強さ、そして見る者を惹きつける圧倒的な存在感。彼の瞳に宿るその意志は、まさに“Qrsessed”が描く世界そのもの。“Qrsessed”が彼のまなざしを通して伝えたいのは、「美しさとは、他人に見せるためのものではなく、自分を信じて磨き続けること。」というメッセージ。その瞳に映る世界を、これから共に描いていく。

