記者団の質問に答えるルビオ米国務長官＝12日、カナダ・オンタリオ州/Mandel Ngan/Pool/Reuters

（CNN）米国のルビオ国務長官は16日、南米ベネズエラの麻薬組織「カルテル・デ・ロス・ソレス」について、月内にも「外国テロ組織」に指定すると明らかにした。米国は、ベネズエラのマドゥロ大統領や高官が同組織を率いていると主張している。

米国務省は声明で「マドゥロ氏とその取り巻きは、ベネズエラの正統な政府を代表するものではない」と指摘。カルテル・デ・ロス・ソレスはトレン・デ・アラグアやシナロア・カルテルなど他の外国テロ組織と共謀して、西半球全域でのテロ行為や、米国や欧州への麻薬密輸に関与していると述べた。

今回の指定は24日に発効する。米国はカリブ海での軍事プレゼンスを強めており、米空母も同海域に派遣した。米国のトランプ大統領とマドゥロ氏の間で緊張が高まる中、米軍は週末に麻薬密輸船への21回目の攻撃を実施した。

トランプ氏は16日、カルテル・デ・ロス・ソレスを外国のテロ組織に指定することで、米軍がベネズエラにあるマドゥロ氏の資産やインフラを標的にできるようになるとの見方を示した。

トランプ氏はまた、ベネズエラ側が話し合いを望んでいると言及したものの、詳細については明らかにしなかった。

トランプ氏は14日にベネズエラへの軍事行動について決断したことを示唆していたが、16日は態度を明確にしなかった。

トランプ氏はベネズエラ国内での軍事行動に議会からの承認は必要ないとの見解を示しつつ、議員には情報提供を続けたいとの考えを明らかにした。

米国がベネズエラに対して宣戦布告していないことから、一部の専門家からは、米国が実施している船舶への攻撃の合法性について懐疑的な見方が出ている。テロ組織の指定は、米大統領に制裁を科す権限を与えるものではあるものの、致死的な武力行使を明示的に認めるものではない。

外国テロ組織への指定は米国務省が行う最も厳しい対テロ措置の一つであり、米国人が指定組織に「物質的な支援や資源」を故意に提供することは違法となり、組織の代表や構成員は米国への入国が禁止される。