¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÛÆü´Ú£²Ï¢Àï¤Ç´Ú¹ñÂåÉ½¤¬´¶¤¸¤¿¼ê±þ¤¨¡Öµå°Ò¤ÏÎô¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö½ç±þ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬½ÅÍ×¡×
¡¡Ìîµå´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï¶¯²½»î¹ç¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º£²£°£²£µ¡¡ÆüËÜ¡½´Ú¹ñ¡×¤ÎÂè£²Àï¡Ê£±£¶Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ò£·¡½£·¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡££²£°£±£µÇ¯¤Î¥×¥ì¥ß¥¢£±£²½à·è¾¡°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï£±£°Ï¢ÇÔÃæ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£±£±Ï¢ÇÔ¤ÏÌÈ¤ì¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤òÌ³¤á¤¿¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥¸¥å¡Ê£±£¹¡á¥Ï¥ó¥Õ¥¡¡¦¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¡Ë¤Ï¡¢½é²ó¤ËºÇÂ®£±£µ£´¥¥í¤ò·×Â¬¤·¤¿ÎÏ¶¯¤¤Ä¾µå¤È¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÉð´ï¤Ë£±£±¿Í¤ÎÂÇ¼Ô¤«¤é£´»°¿¶¤òÃ¥¤¦ÎÏÅê¡£¡Ö£Ë£Â£Ï¤È°Û¤Ê¤ê£Á£Â£Ó¡Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¿³È½¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Äã¤á¤ËÅê¤²¤ë¤è¤¦¤ËÄ´À°¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ÊÃ±¤Ë»°¿¶¤ò¤·¤Ê¤¤ÂÇ¼Ô¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹¶·âÅª¤Ë¤¤¤¯¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¹âÂ´£±Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢º£µ¨£µ£±»î¹ç¡Ê£µ£³¡¦£²¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ë¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢£³¾¡£³¥Û¡¼¥ë¥É¡¢Ã¥»°¿¶Î¨£±£³¡¦£¸¤Î¿·À±±¦ÏÓ¡£Íè½Õ³«ºÅ¤Î£×£Â£Ã¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Öµå¿³¤¬¤É¤Î¥¾¡¼¥ó¤ò¹¥¤à¤Î¤«Áá¤¯ÇÄ°®¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£½ç±þ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ÏºÙ¤«¤¯Åê¤²¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¹¶¤á¤ëÅêµå¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¥Æ¡¼¥Þ¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÎÅê¼ê¿Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³Ú¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¤¹¤´¤¯Â®¤¤µå¤òÅê¤²¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹â¶¶¹¨ÅÍÅê¼ê¤Ï¸µ¡¹ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸«¤¿¤é¤È¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¤Î¥Ñ¥¯¡¦¤Ø¥ß¥ó¡Ê£³£µ¡á£Ì£Ç¥Ä¥¤¥ó¥º¡Ë¤Ï¡Ö¾¡¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢¤È²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´Ú¹ñ¤ÎÅê¼ê¤â¼åÅÀ¤òÊä¤¨¤Ð½½Ê¬¤ËÆüËÜ¤ÎÂÇ¼Ô¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¼«¿®¤òÆÀ¤é¤ì¤¿£²»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÁí³ç¡£¡Ö¡Ê´Ú¹ñ¤ÎÅê¼ê¤Î¡Ëµå°Ò¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÆüËÜ¤ÎÅê¼ê¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÎô¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤ÏºÙÉô¤Îº¹¤Ç¤¹¤¬¡¢´Ú¹ñ¤âµåÂ®£±£µ£°¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ëÅê¼ê¤¬Áý¤¨¡¢Ê¿¶ÑµåÂ®¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÁ°¸þ¤¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£