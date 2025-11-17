元CanCamモデル・押切もえ「先輩モデルがザワついた」後輩モデル告白「噂になっていて」
【モデルプレス＝2025/11/17】モデルの押切もえが11月17日、フジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）に出演。雑誌「CanCam」（小学館）で先輩モデルを驚かせた後輩モデルについて語る場面があった。
【写真】「CanCam」で「先輩モデルがザワついた」人気モデル
この日は、元「CanCam」モデルとして注目を集めた押切と西山茉希が登場。当時のお互いの印象について振り返る場面では、押切が西山について「可愛すぎて先輩モデルがザワついた」といったエピソードを紹介。押切は、「すごい可愛い子が入ってきたって噂になっていて、私はクール系で（西山は）可愛い系だったので、あまり撮影では一緒にならなかったんですけど、すごい可愛くて頑張り屋で『みんなから愛される妹みたいな子がきた』って、評判でした！」と西山の加入当初を振り返った。
すると、西山は「いやいや、本当怖かったです」と当時の本音をぶっちゃけ。「先輩たちがというよりも東京に上京して、戦う場所でもあるわけじゃないですか」と語り、「お洋服1枚はいらないとカット数が減る時代だった」「スタッフさんから好まれないと続かない職業で、お洋服も着こなせなきゃダメ」と厳しい環境だったことを回顧した西山。また、「いろんな角度で学ぶまでがわからないこと過ぎて…必死すぎました」と初期は苦労も多かったことを打ち明けた。（modelpress編集部）
◆押切もえ「先輩モデルがザワついた」後輩モデル明かす
