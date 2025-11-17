本格焼酎ベースのリキュール「SLEEPY」第6弾 キャラメルのような香りとほのかな苦味 薩摩酒造

薩摩酒造は11月4日から同社の貯蔵庫に眠る長期貯蔵の本格焼酎をベースにしたリキュール「SLEEPYシリーズ」の第6弾として「SLEEPY ELEPHANT “THE HARMONICS”（スリーピーエレファント“ザ ハーモニクス”）」を数量限定で発売している。

同社では2020年から樽貯蔵庫に眠る原酒本来の魅力を最大限に楽しめる本格焼酎ベースのリキュール「SLEEPYシリーズ」をスタート。2023年に「SLEEPY OWL “THE HARMONICS”」、2024年には「SLEEPY BEAR “THE HARMONICS”」を発売している。今回の「SLEEPY ELEPHANT “THE HARMONICS”」を制作するに当たり、上品な甘味をイメージしやすいよう候補となる原酒を数種選択。芳醇な樽感、落ち着いた樽感、甘味やフルーティーさなど単一原酒でも良質でイメージの酒質に近いものを集め、組み合わせや比率を変えて何度もブレンドを繰り返した。

さらに味に複雑さを付与すべく、単体で味わうと雑味や渋味が際立つ原酒にブレンドを加えることで上品な米の甘味を基調にしたキャラメルのような香りとほのかな苦味、長い余韻が奥深さを感じさせる酒質を完成させた。職人たちの技と熟成への探求をさらに深めた逸品に仕上がっている。

なお、同社のサステナブルな活動の一環として、動物たちが安心して眠ることができる豊かな自然環境を守り動物との共存を図るべく、「SLEEPY ELEPHANT “THE HARMONICS”の売上の一部を公益財団法人日本自然保護協会に寄付する予定となっている。