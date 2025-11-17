OCHA NORMA「IDOL BATTLE ALIVE」チャンピオンに 特別賞は美味しい曖昧
【モデルプレス＝2025/11/17】Lemino主催の新たなライブバトルイベント「IDOL BATTLE ALIVE presented by Lemino」が11月10日開催され、アイドルグループ・OCHA NORMA（オチャ ノーマ）がチャンピオンの栄冠を手にした。
【写真】チャンピオンベルトを手に持ち喜びを分かち合うOCHA NORMA
「IDOL BATTLE ALIVE presented by Lemino」は、アイドルたちが自ら演出を手掛けた圧巻のパフォーマンスで競い合い、優勝賞金500万円を懸けて真剣勝負を繰り広げるライブバトルイベント。セットリストや照明、カメラワークなど、ステージにかかわるすべての演出をアイドル自身が手がけ、パフォーマンス全体の完成度を競い合った。予選と決勝の構成で行われ、各ステージは審査員による厳正な審査のもと審査され、アイドルバトルイベント史上かつてない盛り上がりをみせた。
チャンピオンの「OCHA NORMA」には賞金500万円とLemino冠番組が副賞として授与された。また、優勝には惜しくも及ばなかったものの、会場全体を盛り上げ、ファンおよび審査員に注目を浴びた「美味しい曖昧」には、特別賞として賞金100万円が授与された。「OCHA NORMA」の冠番組の詳細は後日「IDOL BATTLE ALIVE」X（旧Twitter）公式アカウントより公開される。
優勝が決定した瞬間の気持ちを問われた「OCHA NORMA」の広本瑠璃は「優勝した時、夢の中にいるのかと思うくらい最初は信じられなかったですが、私たちOCHA NORMAが今まで努力した結果がIDOL BATTLE ALIVE優勝という形になりとても嬉しいです！今後もこの結果に満足せず、ファンのみなさまのためにも頑張っていきたいと思います！！」とコメント。
また、特別賞を受賞した「美味しい曖昧」の凡やよいは「準備期間はすごく大変でしたが、どうやってファンのみなさまを喜ばせることができるのか、LIVEを盛り上げることができるのかをメンバー全員で考える構成を組み立てることが本当に楽しかったです！ただ正直、優勝できなかったことは悔しいですが特別賞をいただくことができ、美味しい曖昧を知っていただく良いきっかけにはなったと感じています！次は優勝目指して頑張ります！」と振り返った。
なお、当日のライブの様子はLeminoプレミアムにて独占見逃し配信中となっている。（modelpress編集部）
■番組内容
2025年11月10日の決戦に向けて、アイドルたちが自ら演出を手掛け、特訓に励む姿に密着。パフォーマンスに懸ける情熱と想いを通して、彼女たちの新たな魅力と可能性に迫ったドキュメンタリー番組。
■企画・制作：株式会社イースト・ライブ
■配信開始日：2025年10月16日（木）より配信中
■配信形態
・YouTube：本編を無料配信中
・Lemino：本編では放送されない未公開シーンも含めた「完全版」をLeminoプレミアムにて独占配信中
■出演グループ（50音順）：Appare!／HKT48／STU48／美味しい曖昧／OCHA NORMA／ドラマチックレコード／虹のコンキスタドール／WHITE SCORPION／ミームトーキョー（特別出演）
■イベント開催日：2025年11月10日（月）
■主催：株式会社NTTドコモ
■制作・運営：株式会社アノマリー
■制作協力：株式会社イースト・ライブ／株式会社エイトプロダクト／株式会社X10A
■配信形態：Leminoプレミアムにて独占見逃し配信中
「OCHA NORMA（オチャノーマ）」は、「お茶の間を楽しませる新世代のスタンダード」をコンセプトに、ハロー！プロジェクト（ハロプロ）研修生ユニットとして2021年に結成。結成後、精力的に活動を展開し、47都道府県128公演のツアー完走や、初の海外単独公演を成功させるなど、高い実績を築いている。また、日本レコード大賞新人賞を受賞し、リリースしたシングルは5作連続でゴールドディスク認定を受賞、2025年10月15日にはグループ初となる東京・日本武道館でのコンサートを開催するなど、名実ともにハロプロの新世代を代表する存在へと急成長を遂げている。
「美味しい曖昧」は、2020年2月にデビューしたアイドルグループ。総合プロデューサーにピオーネ（2023年10月まで）、サウンドプロデューサーにも同じくピオーネを迎えるなど、楽曲制作体制に定評がある。高いパフォーマンス力と独創的な世界観を持ち味とし、アイドルとしての活動実績も豊富。2023年6月と2024年6月にはZepp Shinjuku（TOKYO）でのワンマンライブを成功させるなど、大規模なステージでの動員力を誇る。さらに、2023年5月には初の全国流通盤CDをリリースするなど、活動の幅を広げており、2025年4月にはこれまでの4人体制から7人体制へとパワーアップ。結成以来培ってきた高いパフォーマンス力と、新メンバーの加入による「完璧な未完成」という新たな衝動を武器にアイドル界でも高く評価されている。
【Not Sponsored 記事】
