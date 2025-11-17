島崎遥香、前髪復活の新ヘア公開「雰囲気変わる」「あどけなくて可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/11/17】元AKB48の島崎遥香が11月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。新しいヘアスタイルを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】31歳元AKB「雰囲気が変わる」前髪復活の新ヘア
島崎は「美容院いってきた〜！前髪復活！カラーは根本から半分くらいは地毛で毛先は地毛に合わせてもらいました」とつづり、艶やかな黒髪姿でカメラ目線を送る自然体なアップショットを披露している。
この投稿には「雰囲気が変わる」「前髪が似合っている」「印象がやわらかい」「新ヘアがおしゃれ」「あどけなくて可愛い」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】31歳元AKB「雰囲気が変わる」前髪復活の新ヘア
◆島崎遥香、前髪復活の新ヘアを披露
島崎は「美容院いってきた〜！前髪復活！カラーは根本から半分くらいは地毛で毛先は地毛に合わせてもらいました」とつづり、艶やかな黒髪姿でカメラ目線を送る自然体なアップショットを披露している。
◆島崎遥香の投稿に反響
この投稿には「雰囲気が変わる」「前髪が似合っている」「印象がやわらかい」「新ヘアがおしゃれ」「あどけなくて可愛い」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】