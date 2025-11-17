¡Úµð¿Í¡ÛÀõÌîæÆ¸ã¤¬³Ø¹»Ë¬Ìä¡¡¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿ÍÄ¾¯´ü¤ËÆ´¤ì¤¿Áª¼ê¤Ï¡©
¡¡µð¿Í¤ÎÀõÌîæÆ¸ã³°Ìî¼ê¤¬£±£·Æü¡¢°ð¾ë»ÔÎ©°ð¾ëÂè°ì¾®¤òË¬Ìä¤·¤¿¡££´Ç¯À¸£¸£°¿Í¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÇÌó£´£µÊ¬´Ö¡¢¸òÎ®¤·¡Ö¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤è¤ê°ìÁØ¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡»ùÆ¸¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤ÎÆ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤Ï¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¤Ï¡Ö¹ÃÈåÁª¼ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ö¾®¡¢Ãæ¡Ê³Ø¹»¡Ë¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Î¤Ç¹ÃÈå¤µ¤ó¤¬Æ´¤ì¤Ç¡¢ºÇ¶á¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£