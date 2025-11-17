動画配信サービス・Ｕ―ＮＥＸＴ（本社・東京都品川区）が１７日、２０２６年に米女子プロゴルフツアーの独占生配信を開始すると発表した。今季限りで同ツアーの放送、配信が終了するＷＯＷＯＷから引き継ぐことになった。

Ｕ―ＮＥＸＴは今季、女子ゴルフの海外メジャー・全米女子オープン、山下美夢有（みゆう、花王）が優勝したＡＩＧ全英女子オープンなどを独占生配信。来季は米女子ツアー、メジャー５大会を独占生配信することが決まった。

これにより、米男子のＰＧＡツアーや日本女子のＪＬＰＧＡツアー、海外メジャー全９大会を含め、欧州の男女ツアーなど、世界の主要なゴルフイベントのほぼ全てがＵ―ＮＥＸＴで視聴可能になる。

Ｕ―ＮＥＸＴの堤天心・代表取締役社長は「世界最高峰のツアーを運営し、かつアメリカで最も歴史の長い女子プロスポーツ組織でもあるＬＰＧＡとパートナーシップを結ぶことができ、非常に嬉しく思っております。女子ゴルフの世界では昨今、実力と人気を兼ね備えた選手たちが、日本から世界の舞台へと次々羽ばたいています。日本のアスリートたちが世界に挑戦していくストーリーに加えて、女子の世界最高峰であるＬＰＧＡツアーの魅力をお届けできるよう、全力を尽くしてまいります。今回のパートナーシップ締結により、世界の主要なゴルフツアー、大会のほぼすべてがＵ―ＮＥＸＴで視聴可能になります。これをスタート地点として、ゴルフのさらなる発展に寄与していきたいと考えています」とコメントしした。