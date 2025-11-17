打ち上げのため、急いでファミレスに行くも「その顔で来るなんて」ママ友からの『まさかの指摘』に赤面！

筆者の友人・リカさん（仮名）はお遊戯会で木こり役に全力投球！ その後、子供の言葉をさえぎり打ち上げに参加すると、衝撃の結果に。子育てママの笑えるハプニングを紹介です。

打ち上げに急いで向かうと

毎年恒例のお遊戯会で保護者による寸劇を披露するのが恒例となっておりました。子供たちも一番楽しみにしているお笑い劇で、今年のテーマは「森の仲間たち」でリカさんは木こり役。

道具も手作り、腹巻に黒い口髭メイクで完璧に変身。他のママたちも工夫を凝らし本番は大成功。

終演後、軽くファミレスで打ち上げしようとママ友から誘われたリカさんは大急ぎで片づけ。

恥ずかしかったけど、心から笑えたそうです。

今回忙しさを理由で「後で」と言ってしまいましたが、あの時きちんと子供の声に耳を傾けていれば、恥ずかしい思いはしないですんでいたはずだったと、反省したそうです。

【体験者：30代・女性フリーランス、回答時期：2024年11月】

