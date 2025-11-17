グンゼの100％出資子会社である「SEESAY（シセイ）」は、老舗メーカー「UCHINO（ウチノ）」との共同開発による「SCiENSLEEP×UCHINO マシュマロガーゼ」パジャマの先行販売を11月16日から応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」で開始した。

「SCiENSLEEP×UCHINO マシュマロガーゼ」は、「SEESAY」の人体の動きを科学的に分析する設計力と「UCHINO」の究極の肌触りと機能性を追求する素材開発力の融合によって、これまでのパジャマの概念を覆す商品として開発された。タオル専門メーカーとして培った技術をガーゼに応用した肌にやさしく、保温性の高い素材と、腕や肩への圧迫感を減らしたドロップショルダー設計によって、寝返りしやすく冬も暖かい仕様に仕上げた。

グンゼのモノづくりのDNAを受け継ぐ「SEESAY」と、肌にふれる優しさを積み重ねてきた「UCHINO」の老舗タッグによる“ここちよさ”を体感出来るパジャマをぜひ試してみてほしいという。



「SCiENSLEEP×UCHINO マシュマロガーゼ」パジャマ トップス

「SCiENSLEEP×UCHINO マシュマロガーゼ」パジャマでは、睡眠に大切な寝返りを研究し続けた寝返り専門家ジェイ・オカダ氏が辿り着いた独自のパターン設計と、タオル専門メーカーとして40年培った技術をガーゼに応用した革新的素材により、睡眠環境をサポートする。

UCHINOのマシュマロガーゼは、タオル専門メーカーとして40年培った技術をガーゼに応用した革新的素材。表面と裏面にふわふわの糸、中間層に強度の高い糸を配置する独自の3層構造によって、柔らかさと耐久性を両立している。

GUNZEのドロップショルダーは、繊維技術と人間工学を融合させた革新的設計とのこと。筋電図測定で寝返り時の筋肉使用量の大幅削減を実証、モーションキャプチャ解析では、腕の可動域が約30％拡大することが科学的に証明されており、無意識のうちに筋肉負担を軽減し、より深い眠りへと導く。



「SCiENSLEEP×UCHINO マシュマロガーゼ」パジャマ ボトムス

マシュマロガーゼの独自構造と糸の工夫によって、肌へのあたりが柔らかいだけでなく、こすられた際の刺激も少ないため、着用時の肌に対する負担が小さく、摩擦などによるダメージを軽減する。

マシュマロガーゼは、保温性・通気性・吸水性という3つの機能をバランス良く備えてた革新的な素材とのこと。この絶妙なバランスによって、一晩中快適な状態を維持する。年間を通して理想的な着心地を実現するため、季節を問わず愛用できる。

マシュマロガーゼパジャマは、従来のパジャマのイメージを完全に覆すスタイリッシュなデザインを採用している。トップスはトレンド感のあるオーバーサイズシャツとして設計し、リラックスしながらもこなれた印象を演出。GUNZEの特許技術であるドロップショルダー設計によって、肩ラインに絶妙なゆとりを持たせ、動きやすさと美しいシルエットを両立させた。

［小売価格］

トップス：1万6500円

ボトムス：1万6500円

（すべて税込）

［発売日］11月16日（日）

グンゼ＝https://www.gunze.co.jp