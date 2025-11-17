ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（43）が17日、自身のX（旧ツイッター）を更新。

月〜木曜日までパーソナリティーを務めている同局「華華天国」（月〜金曜午後2時半）のメールテーマをXで募集し、題目を勘違いしたフォロワーが相次いでいる。

「華華天国 #雑草 今日のテーマは【私のベストバイ2025 今年買って良かったもの】つりざお？株？gold？家？便利グッズ？ 良かった安かった 使えるー 家電？ 美容グッズ？洋服？？」とフォロワーに投げかけた。

この投稿に対し「あかん ベストパイに（マジで）見えました」「私のバストパイ に見えてしまった」「どうしても今日は『ベスト』が『バスト』に見えてしまう」「確実にこれは竹中様の写真集」などの反応があった。

竹中アナは17日発売の「週刊プレイボーイ」（集英社）で、水着グラビアデビュー。自身のインスタグラムでふくよかな谷間を披露した“セクシー”白ビキニの写真を公開している。

広島県呉市出身の竹中アナは広島工大卒業後、青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、NHK沖縄放送局キャスターを経て、15年4月からフリーアナウンサーに転向。17年10月にラジオ沖縄に入社した。15年には写真集「ASAKARA TOMOKA」を発売。