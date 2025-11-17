17日(月)は低気圧が急速に発達してオホーツク海に進む見込みです。北海道では雨風ともに激しく大荒れの天気になりそうです。また、18日(火)にかけては西高東低の冬型の気圧配置になり、北陸など日本海側の山沿いや山間部では雪が降るところもあるでしょう。

17日(月)午後9時の予想天気図です。サハリンに低気圧がありますが、午前9時からの12時間では16ヘクトパスカル低下し、急速に発達する見込みです。北海道では等圧線の間隔も小さく暴風になりそうです。

18日(火)午前9時の予想天気図では、西高東低の気圧配置になっています。

日本海側では北西の風が吹き湿った空気がもたらされ、雨や雪の降る天気になりそうです。また、日本海西部には等圧線が北西に若干曲がっているところがありますが、JPCZ＝日本海寒帯気団収束帯が発生するおそれがあります。

JPCZ＝日本海寒帯気団収束帯は、大陸からの冷たい空気が北西の風で流される際朝鮮半島北部の山にぶつかりふた手に分かれ、その風の流れが日本海で一緒になり収束する状態です。収束した海上で雨雲や雪雲が発達し、日本海側の地域に流れ込みます。

18日午前中の雨・雪と風の予想を見ると、日本海西部にJPCZが発生しているとみられます。

また、上空約1500メートルの寒気ですが、平地で雪が降る目安とされる−6度以下に能登半島が入る予想にもなっています。

17日以降の雨・雪と風の予想ですが、17日は夜にかけて北海道や東北で雪が降る見込みです。

18日は北陸や東北の内陸部でも雪が降りそうです。JPCZによる雲は若狭湾から陸地に向かいそうですが、地上の気温が雪になるほどは高くないため福井県や石川県などで雨をもたらしそうです。

18日は日本海側の地域を中心に雨が降るでしょう。北海道や本州の日本海側でも山沿いでは雪の降るところがありそうです。

北陸も冬型の気圧配置の影響を受け、雨や雪の降る天気になりそうです。

最高気温は、17日と比べ10度ほども低くなりそうです。金沢の予想最高気温は10度で12月中旬並みになりそうです。

この時期にしては強い寒気が流れ込み、急に冷え込みが厳しくなるでしょう。体調管理などに注意してください。