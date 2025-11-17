「カフェ･ベローチェ」の福袋、黒ねこデザインの美濃焼マグカップ&小皿、フードメニュー引換券などセットに

コーヒーチェーン「カフェ･ベローチェ」は12月4日、全国の店舗とオンラインストアで、福袋「冬の黒ねこハッピーバッグ2026」(税込4,800円)を発売する。

2026年の福袋は、店舗で使えるフードメニュー引換券(最大で計1,660円相当)と、「カフェ･ベローチェ」ブランドのロゴにも描かれている「黒ねこ」をデザインしたグッズ4点が入っている。福袋は数量限定のため、無くなり次第終了。

店舗販売分の福袋と、オンラインストア販売分の福袋で、セット内容の一部が異なる。オンラインストアは12月4日20時から販売開始。

カフェ･ベローチェ「冬の黒ねこハッピーバッグ2026」

■「冬の黒ねこハッピーバッグ2026」セット内容

〈1〉フードメニュー引換券

〈2〉黒ねこコーデュロイバッグ

〈3〉美濃焼 黒ねこマグカップ

〈4〉美濃焼 黒ねこ小皿

〈5〉黒ねこシリコンマグカバー

※オンラインストア販売分は、〈1〉のフード引換券3枚がドリップバッグ(1箱)に変更となる。

※オンラインストアで購入した場合、送料は無料(北海道、離島など一部地域を除く)。

4年目となる今回の福袋は、“冬のカフェタイム”をテーマとした。約1年をかけて構想･開発したバッグをはじめ、ひとつひとつ異なる風合いを楽しめる「美濃焼」のマグカップと小皿などを詰め合わせた。各アイテムの詳細は以下の通り。

「美濃焼 黒ねこ小皿」「美濃焼 黒ねこマグカップ」

◆フードメニュー引換券

「カフェ･ベローチェ」の店舗でフードメニューと交換できる引換券3枚。引換券の対象メニューは「パスタ(単品)」「焼きたてドッグ･サンド(単品)」「サンドイッチ(単品)」。それぞれ好きなメニューを1品ずつ選べる。組み合わせによっては、最大で計1,660円相当のメニューと交換できる。引換券の有効期限は2026年3月31日まで。

「フードメニュー引換券」は店舗販売分限定。オンラインストア販売分には、代わりに「ドリップバッグ(1箱)」が入っている。

冬の黒ねこハッピーバッグ2026「フードメニュー引換券」

◆黒ねこコーデュロイバッグ

冬に向くコーデュロイ素材のトートバッグ。カラーバリエーションは、「スモーキーブルー」「キャラメルブラウン」、オンライン限定色「シャノアールブラック」の3種類。

正面のタグには、マグカップに抱きついた「黒ねこ」のイラストを描いた。厚手の上着を着ていても肩掛けしやすいよう、肩ひもの長さにこだわったという。バッグの大きさは、幅約24cm×奥行約12cm×高さ約28cm。A4サイズのファイルが収納できるサイズ感。持ち手の長さは約65cm。

冬の黒ねこハッピーバッグ2026「黒ねこコーデュロイバッグ」

◆美濃焼 黒ねこマグカップ

白と黒を基調にしたシックな色合いのマグカップ。マフラーや帽子を身に着けた「黒ねこ」が、森の中を探索している様子を描いたデザイン。美濃焼特有の液だれや凹凸の表情は、ひとつひとつ異なり、磁器ならではの風合いを楽しめる。マグカップの大きさは、幅約9cm×高さ約7.5cm。

冬の黒ねこハッピーバッグ2026「美濃焼 黒ねこマグカップ」

◆美濃焼 黒ねこ小皿

明るい青色を基調とした磁器の小皿。雪の中で鳥を追いかけたり、追いかけ疲れてひと休みをしたりする「黒ねこ」の姿をデザインした。小皿の大きさは、幅約13cm×高さ約3cm。

冬の黒ねこハッピーバッグ2026「美濃焼 黒ねこ小皿」

◆黒ねこシリコンマグカバー

マグカップの飲み口を覆うのに使う、シリコン製のカバー。マグカバーのつまみ部分は、雪道ではしゃいでいた「黒ねこ」が、うっかり穴にはまってしまったシーンをイメージしている。大きさは、幅約11cm×高さ約3.5cm。

冬の黒ねこハッピーバッグ2026「黒ねこシリコンマグカバー」

「黒ねこシリコンマグカバー」「美濃焼 黒ねこマグカップ」

〈22人に福袋が当たるSNSキャンペーンも〉

福袋の発売に先立ち、11月17日から11月25日23時59分まで、X(旧:Twitter)でキャンペーンを展開する。カフェ･ベローチェ公式Xアカウント(@PR_VELOCE)をフォローし、対象ポストを引用リポストで応募した人の中から、22人に「冬の黒ねこハッピーバッグ2026」が当たる。「#ベローチェ黒ねこハッピーバッグ2026」をつけてリプライすることで、当選率がUPするという。

Xで開催する「冬の黒ねこハッピーバッグ2026」プレゼントキャンペーン