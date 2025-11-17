元AKB48で女優・歌手の河西智美（34）が17日までに自身のインスタグラムを更新。長女の七五三での家族ショットを公開した。

河西は「先日、娘の七五三を家族でお祝いしました」とつづり、着物姿の家族写真をアップ。「お着物は私が3歳の頃に着たもの 私のおばあちゃんとひぃおばあちゃんがお宮参りの祝着を直してくれたお着物だそうです」と明かした。

「子供を授かるまでは“新しい流行のやつとか着せるでしょ〜”と正直思っていたんですが（←） 娘が産まれて成長する姿を見ていて 私の大好きなおばあちゃん達の愛情がつまった みんなの思い出のお着物がとても愛おしく思えてきて みんなが天国から見てくれたらいいなと思ったりして このお着物を着てもらいたいなと思いました」と家族への愛をつづった。「娘ちゃんがすっごくノリノリで気に入ってくれて嬉しかった」と喜んだ。

娘の成長に「あっという間に3歳。本当に光の速さのようにも感じますが、目を閉じれば幸せで暖かい思い出がたくさんたくさんあって こんなに幸せな気持ちを教えてくれた娘ちゃんに 家族のみんなに、神様に、心から感謝の気持ちでいっぱいになり ご祈とう中は涙を堪えました」と感慨深げ。「この子がいるから踏ん張れたことがたくさんあります。私を強くしてくれたのは間違いなく娘ちゃんのおかげ そして旦那さんのおかげです」と感謝し、「2人と出会えて私は本当に幸せものです」とつづった。

「この幸せを守っていけるように もっと強くもっと優しくもっと美しく 夜空を照らす月になりたいと思います（太陽はパパに任せた！笑）」と決意した。

河西は俳優の小山圭太と2018年にミュージカル「ピーターパン」の共演で知り合い、19年の同公演後に本格的な交際に発展し、21年5月に結婚。22年6月に長女の出産を報告した。