歌手の藤井風（28）が16日放送のテレビ朝日系「EIGHT-JAM」（日曜後11・15）にVTR出演。影響を受けているボーカルについて語った。

この日の番組は「未公開」特集で、過去にインタビューしたアーティストたちの未公開映像を放送。影響を受けているボーカルについて尋ねられた藤井は「エイミー・ワインハウスのふてぶてしい歌い方」と即答。08年にグラミー賞5部門を受賞も11年に27歳の若さで亡くなったイギリスの歌手の名を口にした。

続けて「自分と共通するものを勝手に感じちゃった。それでこういう極め方があるんだみたいなことは凄くインスパイアされた気がしますね」と語った。

さらに「あとはマライア・キャリー」とアメリカの歌姫の名前も出し「なんか、もうすごいメロディーのフェイク、メリスマ（1つの音節に複数の音符を当てること）されるんですね。それが凄くクリエイティブだなって思ったのと、凄く声が高かったり、張り上げたりするイメージかもしれないですけど、めちゃくちゃ繊細に吐息交じりの歌い方だったり凄い表現の幅がある方」と卓越した歌唱技術がすごいと称賛。「マライア・キャリーさんにも実は影響を受けていますね」と明かした。