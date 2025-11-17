Snow Man・佐久間大介、「色気がダダ漏れ…」なMVオフショットを公開！ 「これ以上モテないでくれ」
Snow Manの佐久間大介さんは11月17日、自身のInstagramを更新。新曲「悪戯な天使」のミュージックビデオのオフショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】佐久間大介の「色気がダダ漏れ…」なMVオフショット
ファンからは「美人さんすぎて、、」「色気がダダ漏れ…」「最強のアイドル」「歴代でいちばんすきビジュかも」「ひえ罪深いよ」「これ以上モテないでくれ」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】佐久間大介の「色気がダダ漏れ…」なMVオフショット
「歴代でいちばんすきビジュかも」佐久間さんは、1枚の写真を投稿。アンニュイな表情と目にかかったミディアムロングのピンクヘアが色っぽさを際立たせています。ベージュカラーのセットアップも大人っぽい雰囲気にぴったりです。何気ない風のショットながら、佐久間さんの顔の小ささやスタイルの良さが際立っていますね。
ミュージックビデオも公開中「悪戯な天使」のミュージックビデオは15日、Snow Manの公式YouTubeチャンネルにて公開されています。「SnowMan全員が天使です」「全員色気があるってスゴいな」などの声が寄せられている通り、佐久間さんをはじめとしたメンバーの色っぽい姿に注目です。ぜひ視聴してみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)