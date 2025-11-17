俳優のキムラ緑子さん、松村雄基さん、林翔太さん、齋藤雅文さん(演出)が、来年1月に公演予定の舞台『わが歌ブギウギ−笠置シヅ子物語−』取材会に登壇しました。



【写真を見る】【 キムラ緑子 】 念願の笠置シヅ子役 歌やダンス披露に向けピラティスで準備 林翔太から励まされるもツッコミ 「5年の差は大きいよ！」



歌手・笠置シヅ子（１９１４〜１９８５）の波瀾万丈の生涯を描いた本作品で主演をつとめるのは、「笠置シヅ子役は念願だった」というキムラ緑子さん。

“「東京ブギウギ」という歌の力、それから笠置シヅ子さんの力を借りて、皆さんと手をつないで斎藤さんの演出のもとで楽しい作品にできたらいいなと。いま本当にドキドキしていますが、終わったらどんな気持ちになるのかなとワクワクした気持ちも同時にあります。”と今の心境を語りました。





作曲家・服部良一役を演じる松村さんは、“服部さんの思いをしっかり胸に秘めて。見てくださるお客様に温かい気持ちや笑顔、元気になっていただけるような作品にしたいと思っています（公演は）お正月ですので、皆で力を合わせてすてきな作品を作って、お客さんに楽しんでいただける舞台にしたい”と熱く意気込みを語りました。







シヅ子と大恋愛をする花森英介役を演じるのは、林翔太さん。

“すごい方々がたくさん出ていらっしゃるので、稽古場でも勉強になるんだろうなとワクワクしています”と、これから始まる稽古に向けて期待を寄せました。





劇中でキムラさんは、「ラッパと娘」「東京ブギウギ」「買い物ブギー」などの名曲やダンスも披露予定。

キムラさんは“ダンスはアレで…ダンスがアレなんで…（笑）割と年いっちゃってますので腰も痛い、どこかが痛いとか色々ありますけど、ピラティスに行ってリハビリ中です（笑）長丁場になりますので、皆さんにご迷惑をかけないように徐々に声を出し、本番に向けていまエンジンを吹かし続けている感じ”と、稽古開始に向けて準備万端の様子。





ダンステクニックに定評のある林さんが、記者からダンスについてキムラさんにアドバイスすることは？と問われると、“前回、(他の作品で)ご一緒したときも歌って踊ってらっしゃって、宝塚ばりにかっこいいダンスをされていたので、絶対大丈夫だと思います！”と励ますと、キムラさんからすかさず“(共演したのは)5年前だからそれは。5年の差は大っきいんですよ！（笑）”と突っ込みが入り、報道陣から笑いが起きる場面もありました。

『わが歌ブギウギ−笠置シヅ子物語−』

2026年1月2日(金)〜20日(火) 三越劇場（東京）

2026年1月24日(土)〜2月1日(日) 南座（京都）





【担当：芸能情報ステーション】