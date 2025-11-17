日本ファンコンサート開催中のBABYMONSTER、『Really Like You』MVが1億回再生突破！

BABYMONSTERが、ユーチューブで新たな記録を達成した。

11月17日、所属事務所YGエンターテインメントによると、BABYMONSTERの1stフルアルバム『DRIP』に収録された『Really Like You』のMVが、11月16日午後9時13分頃に1億回再生を突破した。公開から約10か月で達成した快挙となる。

『Really Like You』は、90年代HIPHOP・R&Bスタイルのナンバーで、リズミカルなビートの上で響く力強いラップと洗練されたボーカルが楽曲の魅力を最大限に引き出している。また、好きな相手に伝えたい素直な気持ちを綴った歌詞が心地よいときめきを届け、リスナーからの愛を受けている。

MVは、学校を舞台にした自然な演出にメンバーのフレッシュなビジュアルと豊かな表情演技が加わり、明るく爽やかな世界観を完成させた。恋する感情を描いたストーリーに洗練された色彩とキッチュな効果が融合し、“観る楽しさ”を一層高めていると好評だ。

BABYMONSTERは、まさに“次世代YouTubeクイーン”の名にふさわしい勢いを見せている。今回のMVを含め、通算14本の動画が1億回再生を突破し、10月10日にリリースされた2ndミニアルバム『WE GO UP』をきっかけに、チャンネル登録者数が1050万人、累計再生回数が63億回を達成した。

なお、BABYMONSTERは11月15日・16日の千葉公演を皮切りに、全6都市・12公演を巡るファンコンサート「BABYMONSTER FAN CONCERT 2025-26」を開催中だ。勢いそのままに、11月19日午前0時には2ndミニアルバム収録曲『PSYCHO』のMVを公開し、世界的な人気を加速させる見込みだ。

◇BABYMONSTERとは？

YGエンターテインメントがBLACKPINK以来、約7年ぶりにローンチしたガールズグループ。韓国出身（ラミ、ローラ、アヒョン）、タイ出身（パリタ、チキータ）、日本出身（ルカ、アサ）の7人で構成された。各々が1000倍の競争を勝ち抜いてYGエンタの練習生として合流し、4年間、専門のトレーニングを受けた。2023年11月27日、デジタルシングル『BATTER UP』でデビュー。2024年4月には健康問題でデビューできなかったアヒョンがグループに合流し、1stミニアルバム『BABYMONS7ER』で“正式デビュー”した。