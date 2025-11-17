BTS・V、NYタイムズスクエアをジャック！K-ビューティーの“世界的アイコン”に「唯一無二」

BTSのVが、アメリカで開催されたビューティーブランドのポップアップイベントに出席し、K-ビューティーを代表するスターとして世界の注目を集めた。

【写真】V、“ベッド写真”が流出？

Vは韓国ビューティーブランド「TIRTIR（ティルティル）」のグローバルアンバサダーとして、ロサンゼルスで行われたイベントに参加。会場は彼を一目見ようと訪れた人々で熱気に包まれた。

Vが出演したTIRTIRの広告ティザー映像は、公開からわずか6日で再生回数1億3000万回を突破。グローバルスーパースターとK-ビューティーのコラボが、華々しいスタートを切ったことを証明した。

TIRTIRはもともとオンライン中心のブランドだったが、TikTokでのバイラルヒットを足がかりにアメリカ市場へ本格進出。Vの圧倒的な影響力を武器にブランドイメージを強化し、オフライン展開のためアメリカと日本で初のグローバルポップアップイベントを同時開催した。

（写真＝TIRTIR Instagram）LAポップアップストアの様子

アメリカでは、毎年カウントダウンイベントが行われる世界的ランドマーク・ニューヨークのタイムズスクエアにある「One Times Square」の巨大スクリーン10面のうち、なんと7面がVの広告に。さらに周辺の大型ビルボード4カ所でもVの映像が流れ、エリア一帯が“Vロード”のような景色となった。

ロサンゼルスでも、ポップアップが開かれたメルローズアベニュー周辺の地下鉄やバス停など、街の至る所にVの広告が掲出され、強烈な存在感を放った。日本・東京の渋谷でも同時開催され、大型広告が街を彩った。

また、Vのインスタグラムフォロワーは現在6951万人に達し、国別フォロワー数ではアメリカが最多。アメリカ在住のフォロワーだけで1260万人以上と、韓国スターの中で断トツの記録となっている。

これはアメリカ市場進出に向けた大きな強みであり、Googleトレンドでも“韓国スターで最も検索される人物”として名が挙がるなど、その影響力の高さが裏付けられている。

（写真＝TIRTIR Instagram）ポップアップストアに登場したV

イベント当日、Vが会場に現れると、来場者たちは一斉にフラッシュを焚き歓声を上げた。アメリカNBC『ザ・トゥナイト・ショー』は「The one and only（唯一無二）」と彼を絶賛。ある写真家も「Vには静かなパワーがある。カリスマがにじみ出ている。キム・テヒョンのような人は他にいない」と賞賛の声を寄せた。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。