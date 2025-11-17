ダイエットYouTuber加藤ひなた、彩り豊かな簡単腸活レシピ公開「材料がシンプルでありがたい」「参考になる」の声
【モデルプレス＝2025/11/17】YouTubeチャンネル「ひなちゃんねる」で知られるダイエットYouTuberの加藤ひなたが11月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。腸活レシピを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】28歳ダイエットYouTuber「彩りが綺麗」簡単腸活レシピ公開
加藤は「アボカドとトマトのペペロンチーノ」とつづり、彩り豊かなペペロンチーノの写真を投稿。トマト、アボカド、玉ねぎ、にんにくなど食材の分量を載せて「お肌ダイエット腸活にイイレシピすぎる」と説明している。
この投稿には「彩りが綺麗」「ヘルシーで真似したい」「美味しそう」「材料がシンプルでありがたい」「ダイエット中に嬉しい」「腸活レシピ参考になる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆加藤ひなた、腸活レシピを公開
◆加藤ひなたの投稿に反響
