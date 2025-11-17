加藤綾菜、体調回復の夫・加藤茶との2ショット公開「安心しました」「元気になって良かった」の声
【モデルプレス＝2025/11/17】タレントの加藤綾菜が11月16日、自身のInstagramを更新。夫であるタレントの加藤茶との新幹線内での2ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】45歳差夫婦「元気になって良かった」新幹線内での2ショット
茶は体調不良のため11日のイベントを欠席していたが、15日に自身のX（旧Twitter）で「皆さん心配おかけして すんずれいしました。元気になりました」と体調の回復を報告。今回の綾菜の投稿では「広島でトークショーでした」「来て頂き本当にありがとうございます」と茶との2ショットを公開し、新幹線の座席で、茶が白いダウンジャケットを着てマスクと眼鏡姿で座り、綾菜が寄り添うように笑顔を見せる仲睦まじい姿が写っている。
また、「昨夜から広島入りしてホテルの中華食べたり朝は一人で原爆ドーム行ったり満喫しました」と広島でのオフの様子も明かした。
この投稿に、ファンからは「安心しました」「元気になって良かった」「仲良し夫婦で素敵」「お二人の笑顔に癒される」「素敵な夫婦愛」「トークショー行きたかった」といった声が上がっている。
綾菜と茶は2011年6月23日に入籍。45歳の年の差婚で話題となった。（modelpress編集部）
