スズキが新型「軽トラック」初公開！ めちゃ広ッな「大型キャビン」採用モデルもアリ！ カッコ良すぎる「LEDヘッドライト／デジタルメーター／自動ブレーキ」まで装備！ 新型「キャリイシリーズ」の進化を詳しく解説！

めちゃ広ッな「大型キャビン」採用モデルもアリ！

スズキは2025年11月10日、日本の軽トラック市場を長きにわたり牽引してきた「キャリイ」および「スーパーキャリイ」の一部仕様変更モデルに関する先行情報を公開しました。

キャリイの初代モデルが登場したのは1961年のこと。軽自動車「スズライト」の本格商用モデルという位置づけでした。

その後、1971年から2009年までの39年連続で、日本国内で販売されているトラックの車名別年間販売台数第1位に輝き、また2010年1月時点で累計販売台数400万台を達成するほどの人気モデルに成長しています。

これまで10度のフルモデルチェンジを経ており、現行モデルは2013年に登場した11代目モデル。

キャリイをラージキャブ仕様にした派生モデルのスーパーキャリイも2018年に発売され、隙の無いラインナップを完成させています。

そんなキャリイについて今回、11代目モデルの一部仕様変更モデルの先行情報が公開されました。

まずキャリイの変更点については、安全装備としてデュアルセンサーブレーキサポートII、低速前進時ブレーキサポート、パーキングセンサー（フロント／リア）、車線逸脱抑制機能、発進お知らせ機能（先行車、信号切り替わり）、標識認識機能（車両進入禁止、一時停止、赤信号）、エマージェンシーストップシグナルが追加されています。

エクステリアでは、LEDヘッドランプ（ブラックエクステンション、マニュアルレベリング機構つき）、荷台ステップ（運転席側・助手席側）、カラードフロントガーニッシュ（車体色）を装備。

インテリアでは、デジタルメーターディスプレイ（スピードメーター／アイドリングストップ時間／エコスコア（4速AT車のみ）／瞬間燃費／平均燃費／航続可能距離／シフトインジケーター／外気温計／オドメーター／トリップメーターなど）、助手席アシストグリップ、シート一体型ヘッドレスト、インパネドリンクホルダー（運転席・助手席）、インパネポケット（運転席両側）、インパネワイドホルダー、インパネセンタートレーを搭載します。

続いてスーパーキャリイの変更点については、安全装備としてデュアルセンサーブレーキサポートII、低速前進時ブレーキサポート、パーキングセンサー（フロント／リア）、車線逸脱抑制機能、発進お知らせ機能（先行車、信号切り替わり）、標識認識機能（車両進入禁止、一時停止、赤信号）、エマージェンシーストップシグナルが追加されています。

エクステリアでは、LEDヘッドランプ（ブラックエクステンション、マニュアルレベリング機構つき）、荷台ステップ（運転席側）、カラードフロントガーニッシュ（ブラック）を装備。

インテリアでは、デジタルメーターディスプレイ（スピードメーター／アイドリングストップ時間／エコスコア（4速AT車のみ）／瞬間燃費／平均燃費／航続可能距離／シフトインジケーター／外気温計／オドメーター／トリップメーターなど）、インパネセンターガーニッシュ（ピアノブラック、8インチ対応）、助手席アシストグリップ、シート一体型ヘッドレスト、インパネドリンクホルダー（運転席・助手席）、インパネポケット（運転席両側）、インパネワイドホルダー、インパネセンタートレーが採用される予定です。

グレード構成は、キャリイがエントリーグレードの「KC」、LED荷台作業灯やリアゲートチェーンといった装備を充実させた上級グレードの「KC農繁」、上記の装備に加えて電動格納式リモコンドアミラーやUSB電源ソケット（Type-A／Type-C）などでさらに充実させた最上級グレードの「KX」の3種展開に。

そしてスーパーキャリイはエントリーグレードの「L」、LED荷台作業灯やリアゲートチェーンといった装備を充実させた上級グレードの「X」、このXをベースとしつつ専用デザインを取り入れた「特別仕様車 Xリミテッド」の3種展開になります。

このように、一部仕様変更によって新たに生まれ変わる、キャリイおよびスーパーキャリイ。

本記事での“変更点”として記載した追加装備は、それぞれの車種において、すべてのグレードに共通するものとなっており、大幅な魅力アップを果たしたと言えるでしょう。

なお、変更後の価格や発売日については、今後スズキから正式発表されると見られ、引き続き注目です。