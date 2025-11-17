知り合ったばかりの女性に嫌がられる「誕生日プレゼント」９パターン
好意を抱く女性の誕生日には、知り合ったばかりであってもプレゼントをしたくなるものです。しかし、あげるものを間違えると喜ばれるどころか嫌がられてしまうこともあるようです。そこで今回は、『オトメスゴレン』読者へのアンケートから「知り合ったばかりの女性にあげると内心嫌がられる誕生日プレゼント９パターン」を紹介します。
【１】重すぎて恐怖すら感じる「自作の歌」
「ストーカーになりそうな気配がぷんぷん」（２０代女性）のように、プレゼントに気持ちを込めすぎると、女性をドン引きさせるようです。知り合ったばかりなら、自分の好きなアーティストのＣＤをあげて、「良かったら聞いて」と言う程度にしてはいかがでしょうか。
【２】どうやってサイズを知ったのかが気になる「洋服」
「好みも知らないはずなのに一体なんで？」（２０代女性）と、服をプレゼントすると女性からあらぬ疑いをかけられることもあるようです。相手がファッション好きならば、事前に趣味を聞いた上で、実用性の高そうな小物類をあげるといいかもしれません。
【３】相手の気持ちがこもっているようで不気味な「ぬいぐるみ」
「盗聴器がしかけてありそう」（２０代女性）のように、いくらかわいいぬいぐるみでも、それほど親しくない男性から貰うことに、抵抗感を覚える女性もいます。ただし、大好きなキャラがある、テディベアを集めているなど女性の趣味がわかっていれば、小ぶりなものをあげると喜ばれるかもしれません。
【４】どうして知っているのかわからず恐ろしい「一番欲しかったもの」
「偶然だとしてもなんだか怖い」（２０代女性）など、直接言ったことのない「欲しいもの」をいきなりプレゼントされると、気味悪く感じる女性もいるようです。「君の友達から欲しがってるって聞いて」などと言って渡せば、安心して受け取ってくれるかもしれません。
【５】勝手に恋人気分になられているようで嫌な「おそろいの携帯ストラップ」
「なんで彼氏気取りなの？」（１０代女性）のように、交際もしていない相手から貰う「おそろい」には、多くの女性が嫌悪感を抱くようです。どうしても自分の持っているものと同じものをあげたいなら、そのことを相手には内緒にしておいてはいかがでしょうか。
【６】下心が感じられて気持ち悪い「下着」
「もはやセクハラ以外の何物でもない」（３０代女性）と、「エロ」を連想させるプレゼントは、多くの女性にとって絶対ＮＧのようです。相手女性が明るい性格で、そのノリのよさに乗じた冗談のつもりならば、実用性のないパーティーグッズ程度にとどめておきましょう。
【７】飾るわけにもいかず、処理のしようのない「花束」
「花なら喜ぶと思っているなら勘違い」（２０代女性）のように、無難にチョイスしたつもりでも、逆効果になることがあるようです。ただ、持ち帰る手間や飾る場所を気にしているだけのケースもあるので、バッグに収まる程度の小ぶりなものなら嬉しいかもしれません。
【８】見返りを期待されているようで怖い「高価なブランド品」
「暗に『付き合え』と言われているような気がする」（２０代女性）と、高価なプレゼントに警戒してしまう女性もいるようです。「見返りは求めない」と言葉を添えたとしても、高額なものには心理的な負担を感じてしまいがちなので、避けたほうが無難でしょう。
【９】身につけるものは恋人から貰いたい「指輪などのアクセサリー」
「好きでもない人から貰っても面倒くさいだけ」（３０代女性）のように、彼氏以外からアクセサリー類をプレゼントされることを嫌がる女性は多いようです。身につけるものは、かなり親しくなってからあげるものと心得ましょう。
ほかには、知り合ったばかりの女性にあげると嫌がられるプレゼントにはどんなものがあるでしょうか。ご意見お待ちしております。（鼠入昌史／Ｏｆｆｉｃｅ Ｔｉ＋）
