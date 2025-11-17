Ｊ１川崎は１７日、ＤＦ車屋紳太郎が今季限りで現役を引退すると発表した。

３３歳の車屋は、熊本市出身で大津高から筑波大へ進学。２０１４年の特別指定選手時代を含め、１２年間、川崎一筋でプレーした。左利きのセンターバックとして長く活躍。２０１７、１８年にＪリーグ・ベストイレブンを受賞した。近年は負傷などの影響で、昨季はリーグ３試合、今季はこれまで同２試合の出場にとどまっていた。

Ｊ１リーグ通算２５０試合５得点。リーグ杯、天皇杯、ＡＣＬ、その他Ｊリーグ公式試合を合わせて、川崎で３４０試合ピッチに立ち、１１得点を挙げた。日本代表としても国際Ａマッチ４試合に出場した（無得点）。

今回の引退に際し、車屋はクラブを通じ「２０１４年に特別指定選手としてフロンターレに加入してからの１２年間、たくさんの応援をありがとうございました。川崎フロンターレでプロとしてのキャリアを始められたことを、今あらためて誇りに思っています。

ここ数シーズン、ピッチでなかなかチームの力になれず苦しい時間が長く続きました。どこかで区切りをつけなければいけない―その思いが強くなり、この度引退という決断に至りました。

プロサッカー選手としての時間をこのクラブ一筋で過ごし、最後はフロンターレで終わりたいという思いが強かったです。

フロンターレで過ごした日々には、良いときも悪いときもありましたが、どんなときも温かく応援してくれたファン・サポーターの皆さんには感謝しかありません。多くのタイトルを仲間と共に勝ち取れたこと、そしてチームの歴史が変わる瞬間に立ち会えたことは、自分にとってかけがえのない財産です。

今シーズンも残り約３週間、フロンターレの一員としてサッカーができる時間を楽しみたいと思います。

これまで、どんな時も支えてくださったフロンターレサポーターの皆さん。ＡＣＬや代表選出時など、国内外を問わず応援してくださったすべての方々。そして、これまでのサッカー人生に携わってくださった皆様に、心より感謝しています。

１２年間、本当にありがとうございました」とコメントした。