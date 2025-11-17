¥¢¥ß¥å¡¼¥ºÎáÏÂ½é¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖThe Right Light¡×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¤¿¤á¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¦Æ´¤ì¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡©¡×
¥¢¥ß¥å¡¼¥ºÎáÏÂ½é¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖThe Right Light¡×¡Ê¥¶¡¦¥é¥¤¥È¥é¥¤¥È¡Ë¡£2025Ç¯3·îÈ¯Çä¹æ¤è¤ê½¸±Ñ¼Ò¡ÖMyojo¡×¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀ®Ä¹¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¯Ï¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¡ÖThe Right Light¡×¤ÏÆÉ¼ÔÅêÉ¼¤Ë¤è¤ê·èÄê¤·¤¿¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¦¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥ëÌä¤ï¤º³èÌö¤Ç¤¤ë¹ñÌ±Åª¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï16.5ºÐ¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£
¤¤¤è¤¤¤è11·î22Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ØYES¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëThe Right Light¤Î¡¢¾¾À¥ ÂÀÆú¤µ¤ó¡¢À± ½¨¸÷¤µ¤ó¡¢¹õÌÚ ¹¯Àµ¤µ¤ó¡¢¥·¥ç¡¼¥ó ²¢¤µ¤ó¡¢ÌÚ¸Í ·¼¿Í¤µ¤ó¡¢À¾±º ¿´Çµ½õ¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡½¡½¤Þ¤º¤Ï¼«¸Ê¾Ò²ð¤È¥Þ¥¤¥Ö¡¼¥à¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¾¾À¥¡§18ºÐ¡¢¹â¹»3Ç¯À¸¤Î¾¾À¥ ÂÀÆú¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¤¥Ö¡¼¥à¤ÏÉþ¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¹¥È¥ê¡¼¥È·Ï¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À±¡§¹â¹»2Ç¯À¸¡¢17ºÐ¤ÎÀ± ½¨¸÷¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¤¥Ö¡¼¥à¤Ï¸¤¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤ë¤³¤È¤È¡¢ÃËÇß¤Î¥°¥ß¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸¤¤ÏÆÃ¤Ë¥À¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ó¥É¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¹õÌÚ¡§¹â¹»3Ç¯À¸¡¢18ºÐ¤Î¹õÌÚ ¹¯Àµ¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¤¥Ö¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï45ÅÙ¤¯¤é¤¤¤ÎÇ®¤¤¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¿»¤«¤ë»þ´Ö¤¬Ìµ¤¤»þ¤Ë¤âÃ»»þ´Ö¤ÇÂÎ¤¬²¹¤Þ¤ë¤Î¤Ç¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ç¡¼¥ó¡§15ºÐ¡¢¹â¹»1Ç¯À¸¤Î¥·¥ç¡¼¥ó ²¢¤Ç¤¹¡£ÎÁÍý¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ÆÀ°ÕÎÁÍý¤Ï¥é¥¶¥Ë¥¢¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÌÚ¸Í¡§15ºÐ¤ÎÌÚ¸Í ·¼¿Í¤Ç¤¹¡£The Right Light¤Î³èÆ°¤Ç±éÁÕ¤¹¤ë¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤òÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤¤»þ¤Ë¥Ô¥¢¥Î¤ò¾¯¤·½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Þ¤¿Îý½¬¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
À¾±º¡§16ºÐ¡¢¹â¹»1Ç¯À¸¤ÎÀ¾±º ¿´Çµ½õ¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¤¥Ö¡¼¥à¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥ª¥Ï¥é¥¤¥É¡Ù¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÀÄ½Õ·Ï¤À¤È±Ç²è¡Ø°ì½µ´Ö¥Õ¥ì¥ó¥º¡£¡Ù¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¥°¥Ã¤Èµ÷Î¥¤¬¶á¤Å¤¤¤¿¹ç½É
¡½¡½¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡º£Æü¤Î°áÁõ¤¬ÁÖ¤ä¤«¤Ç¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥·¥ç¡¼¥ó¡§¤³¤¦¤¤¤¦Ã¸¤¤¥Ö¥ë¡¼¤¬¸µ¡¹¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¿´¤¬Íî¤ÁÃå¤¤Þ¤¹¡£²È¤Î²È¶ñ¤ä¡¢¥Ù¥Ã¥É¥·¡¼¥Ä¤Ê¤É¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿§¤ÇÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾À¥¡§ÉáÃÊ¥â¥³¥â¥³·Ï¤òÃå¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿·Á¯¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¹õÌÚ¡§¹¥¤¤Ê¿§¤¬¹õ¤È¿å¿§¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Æü¤Î°áÁõ¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÎÊÁ¤â²Ä°¦¤¯¤Æ¤¹¤´¤¯µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¾±º¡§¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢µ¨Àá´¶¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉþ¤òÃå¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ÌÚ¸Í¡§¥Ë¥Ã¥È¤Î¥Ù¥¹¥È¤¬½©Åß¤Îµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À±¡§·¤¤ÎÀ¸ÃÏ¤¬¾¯¤·¥â¥³¥â¥³¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥³¡¼¥Ç¥å¥í¥¤ÁÇºà¤¬µ¤»ý¤ÁÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡½¡½³§¤µ¤ó¤¹¤´¤¯ÃçÎÉ¤·¤Ê¤ó¤À¤Ê¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ËÂÇ¤Á²ò¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¥·¥ç¡¼¥ó¡§¤ß¤ó¤Ê¤¹¤´¤¯¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤À¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤Þ¤º¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿»þ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ë¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÚ¸Í¡§ËÍ¤Ï¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿»þ¤ÏÁ´Á³ÏÃ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ç½ÉÃæ¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¾±º¡§2¿Í¤¬ÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¹ç½É¤Çµ÷Î¥¤¬¶á¤Å¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹ç½É½ê¤Î¤ªÉ÷Ï¤¾ì¤Ë¤¢¤ë¥¢¥¤¥¹¤òÉô²°¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥¢¥¤¥¹¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¹ç½É¤«¤é¤â¤¦°ìÇ¯¤Û¤É·Ð¤Ä¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¾¾À¥¡§ºÇ¶á¡Ö´é¤Ä¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀï¤¦ÌÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
À¾±º¡§¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤ËÎå¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬¡¢¼«Ê¬¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤è¤¤¤è¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¤¿¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡½¡½11·î15Æü¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¢11·î22Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØYES¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢12·î13Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¥é¥¤¥Ö¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤Ç¤¹¤Í¡£
¾¾À¥¡§º£¤Ï¿§¤ó¤Ê¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÆü¡¹¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ìµ»½ÑÌÌ¤¬¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤â¤¦1ÃÊ³¬¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÉáÃÊ¤Ï¹²¤Æ¤º¡¢¤³¤³¤¾¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¤Ï½¸Ãæ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¾±º¡§°ìÇ¯Á°¤Î»Ï¤á¤¿¤Æ¤Îº¢¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¤ß¤ó¤Ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤ª¸ß¤¤¹â¤á¹ç¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤«¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢1¿Í1¿Í¤¬¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¼ÂÎÏ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖYES¡×¤Ï¤É¤ó¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤Ê¤É¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥·¥ç¡¼¥ó¡§1¤Ä1¤Ä¤Î²Î»ì¤Ë¿§¡¹¤Ê°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£Íî¤Á¹þ¤ó¤À»þ¤Ë¡¢¤³¤Î¶Ê¤òÄ°¤¯¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¹õÌÚ¡§¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï²¿ÅÙ¤âÄ©Àï¤·¡¢¶ìÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
À¾±º¡§º£¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î²ÎÀ¼¤Î»Ò¶¡¤Ã¤Ý¤¤ÉôÊ¬¤ËÇ¼ÆÀ¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤óÀ¼¤âÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ØYES¡Ù¤Ç¤ÏÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¥Æ¥¤¥¯¤¬²¿²Õ½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À®Ä¹¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤Î¤Ó¤·¤í¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¤¿¤á¤Ë¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¾¾À¥¡§¼«Âð¤Ç¶Ú¥È¥ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îý½¬¤ÇÂÎ´´¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂÐ±þ½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤ËÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
À±¡§ËÍ¤ÏÂÎ´´¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¥¢¥¤¥½¥ì¤Ê¤É´ðÁÃÅª¤Ê¤³¤È¤ò¼«Âð¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ºÇ¶á¤ÏÁö¤ê¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤â°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤ÆÇÙ³èÎÌ¤â¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç°ìÀÐÆóÄ»¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹õÌÚ¡§ÂÎ´´¤ÈÊ¢¶Ú¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Þ¥Ã¥¹¥ë¤ò¤º¤Ã¤ÈÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢¸Ô´ØÀá¤ò½À¤é¤«¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ç¡¼¥ó¡§¶Ú¥È¥ì¡¢²Î¤ÎÎý½¬¤Ê¤É¤ÎÂ¾¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÈ¯À¼Îý½¬¤Ç¤¹¡£Ê¹¤¼è¤ê¤Å¤é¤¤¤«¤Ê¤ÈÈ¿¾Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³êÀå¤òÎÉ¤¯¤¹¤ëÎý½¬¤ÈÀ¼¤ò±ó¤¯¤ËÈô¤Ð¤¹Îý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÚ¸Í¡§ÂÎ´´¤È¡¢²»³Ú¤òÄ°¤¯¼ª¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÇØ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÎ´´¤òÃÃ¤¨¤Æ¡¢¼ó¤¬Á°¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
À¾±º¡§ËÍ¤Ï¤ª¼Çµï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¿§¡¹¤Ê±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤Æ¡Ö¤³¤Î¥·¡¼¥ó¡¢¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡©¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢¡Ö¤³¤ÎÉ½¾ðÁÇÅ¨¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é¿¿»÷¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÜÉ¸¡¢Æ´¤ì¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
¡½¡½¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬º£¸å¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤ÌÜÉ¸¤ÎÊý¤ä¡¢Æ´¤ì¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¾À¥¡§»ÖÂº½ß¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÎõ¼ÖÀïÂâ¥È¥Ã¥¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â¤¹¤´¤¯³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤È¥â¥Ç¥ë¤òÎ¾Î©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤âÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
À±¡§ËÍ¤Ï¹â¶¶³¤¿Í¤µ¤ó¤Î¥À¥ó¥¹¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤ÇÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¶¶¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥À¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢¥À¥ó¥¹Æ°²è¤ò¸«¤Æ¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹õÌÚ¡§ËÍ¤ÏNissy(À¾ÅçÎ´¹°) ¤µ¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï5Ç¯¸å¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Nissy¤µ¤ó¤Ï1¿Í¤Ç5Âç¥É¡¼¥à¥é¥¤¥Ö¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ê¤É¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ì¥ÎÏ¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¤Ç¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤âÂº·É¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¿¿»÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ç¡¼¥ó¡§¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¥¨¥É¡¦¥·¡¼¥é¥ó¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ËÄ°¤³¤¨¤ë¶Ê¤Ç¤â¥Ò¥Ã¥È¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥»¥ó¥¹¡¢É½¸½¤¬ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤À¤È¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤Ç¡¢²Î¤òÄÌ¤·¤Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÉ½¸½ÊýË¡¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¡¢ËÍ¤â¤¤¤Ä¤«¤³¤¦¤¤¤¦ÁÇÅ¨¤ÊÉ½¸½¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤ÈÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÚ¸Í¡§ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£ºî»ìºî¶Ê¤â¤·¤Æ²ÎÀ¼¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÎ¤Î¶Ê¤ÎMV¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¼«Ê¬¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Â¿ºÍ¤Ê½ê¤ËÆ´¤ì¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤â³¨¤òÉÁ¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÊÆÄÅ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¿§¡¹¤ÊÉ½¸½¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
À¾±º¡§Âç¶¶ÏÂÌé¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¥À¥ó¥¹¤ÎÍÙ¤êÊý¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢¿Í´ÖÀ¡¢É½¾ð¤Îºî¤êÊý¤Ê¤É¡¢Á´¤ÆÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¤µ¤ó¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¤ª¼Çµï¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¯¤¹¤ß¤¬Ìµ¤¤¤Î¤Ë¡¢»þ¤Ë¤Ï¤¯¤¹¤ß¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ª¼Çµï¤Î¼Á´¶¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½³§¤µ¤ó¤ÎÆ´¤ì¤Î¿Í¤¬ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¸ÄÀÅª¤ÇÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï¾¾À¥¤µ¤ó¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤ÆÎ¨Àè¤·¤Æ¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¤ß¤Æ¤É¤ó¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¹¤«¡©
¥·¥ç¡¼¥ó¡§ÌÌÅÝ¸«¤ÎÎÉ¤¤¤ª·»¤µ¤ó¤Ç¤¹¡ª
¹õÌÚ¡§ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤ÎÈ¯¸À¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡£
À¾±º¡§Ä«°ì¤¬1ÈÖÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡£
¾¾À¥¡§Ä«¤¬¶ì¼ê¤Çµ¯¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÄêÈÖ¡Ö¿²µ¯¤¥É¥Ã¥¥ê¡×´ë²è¤ò¤¼¤Ò¤¤¤Ä¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£Æü¤Ï³Ú¤·¤¤¤ªÏÃ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
