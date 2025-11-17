定年を間近に控える50代は、バブル崩壊やデジタル化といった激動の時代を、持ち前の協調性と忍耐力で乗り越えてきた世代です。しかし現在、このように身を粉にして働いてきたにもかかわらず、「働かないおじさん（おばさん）」とレッテルを貼られてしまう人が少なくありません。かつて「いい社員」と呼ばれた彼らが、いつしか「どうでもいい社員」とみなされるようになった背景には、なにが潜んでいるのでしょうか。丸山法子氏の著書『定年を意識したら読む本 定年のトリセツ』（ごきげんビジネス出版）より、多くの中高年社員を静かに追い詰める時代の変化をみていきます。

実は“働きたい”？…「働かないおじさん」の実際

「働かないおじさん」っていわれてもね。私だって働きたいんだけどね――

働かない社員は中高年世代に限らず、若手にも一定数いますよね。世代に限ったことではありません。とはいえ「働かないおじさん」とピンポイントで指摘するのですから、たしかに中高年世代の男性・女性を思い浮かべてしまうよね、ということになります。

働かない社員とは、その昔「窓際族」といわれ揶揄されたイメージがありました。仕事をしないで、たばこ吸ったり、新聞読んだり、遅刻早退したり。同世代の出世した社員が残業しているのを横目で見ながら「お先に〜」なんて、無責任さを全面に出しながら定時で帰る。

中途半端な仕事をしてはほかの社員が尻拭いしたり、ズル休みはもちろん、直行直帰します！とがんばっているようで、映画やカラオケ、打ちっぱなしに行っていたり。当然そういう嘘がばれ、厄介な邪魔者扱いされてきました。どこにでもいる、のらりくらり生きる社員のことをイメージします。

こんな経験がある中高年世代だから、働かない年配社員といわれてうれしい人はいないでしょう。このごろは「Windows2000」といわれたりするようです。窓際でのんびり仕事したふりして、年収2千万円を手にする人だとか。うらやましいって。とはいえ、どう見ても「厄介者」という扱いです。

ところが、実際どうでしょう。

・そもそもカタカナ言葉がわからない

・パソコンやタブレットの使い方がどうしても頭に入らない

・使い方を聞いてもやっぱりわからない

・会議で意見をしたら「古くさい」と一蹴される

・経験を語ると「時代が変わったんだよ」と言われる

・なんとかアイデアを出したら「そんなにがんばらなくても」と慰められる

・なんでも「若い人のために」と言われてないがしろにされる

・長のポジションを譲りたいけれど収入が下がるのは困る

・年下の上司のリスペクトのない態度に無性にムカつく

・句読点のLINEは圧が強いと、外されたライングループでディスられる

・励ましたらハラスメント、褒めたらルッキズム

・あのころはよかったなと戦友のような同世代同士で慰め合う

……という現実に、息もしないでひたすら黙る。早く定年こないかなと心待ちにしつつ。

家族より会社のニーズを優先…働かない社員はかつて「いい社員」だった

ここでいう働かないおじさん・おばさんは、悪意のあるゴミ社員、腐ったリンゴのように悪臭を撒き散らして伝染させるウイルス社員なんかではないのです。ただひたすら与えられたポジションで、与えられた役割を果たし、嫌な仕事でも、つらい役回りでも、そういうものだと自分の感情を切り替えてきただけの人です。

家族のニーズより会社のニーズを優先した結果、子どもから「今度いつくるの？ おじさん」と呼ばれたり、「お母さんの手料理よりコンビニがおいしい、冷凍食品がいい」と言われたり。報われない子育て時代を過ごした人も多いでしょう。

多少バブルの恩恵を受けた人もいるかもしれませんが、いまの50代はバブルのあと、やらかした会社の尻拭い世代。理不尽な年功序列と男尊女卑、家族経営の会社にありがちなガラスの天井と、がんばれといわれてがんばっていたのに思うように動けず、振り返ってみるとスカートの裾を踏まれていたりする総合職1年生の女性と、何かに取り憑かれたように無意識に踏みつけたくなる男性。

こんな人生でよかったのだろうかと思うことすらあきらめてやってきた。そう……

・すべては会社のためという協調と忍耐

・これが働くということだと自己犠牲と忠誠

それができない、それがつらい、それは自分のポリシーに反する、という人は早々に転職したり、独立して自営業をしたりするでしょうけれど、それもしないで、ただただその仕事をまっすぐにやってきた。

やっているとだんだん慣れてきて、自分の居心地のよいペースをつかむのも上達してきた。手を抜くところや力の配分もわかってきて、やっとのびのびできるかなと背伸びをした瞬間、時代が急変します。

働き盛り時代にリゲイン飲みながら身につけた営業スキル、ファイリングや伝票入力などの事務処理、部下育成や上司とのコミュニケーションスキルは、もはや通用しなくなり、そんな中高年世代に共感しながらやさしく教えてくれるのはウエブセミナーの先生だけ。

つまり、いまどきの「働かないおじさん」と「おばさん」は、昔地道に誠実に会社のために実直に働いていた、いい社員たちなのです。

50代以上はコスパが悪い…中高年社員を足蹴にする会社の本音

ところが、密かに「いい社員」の頭には「どうでも」がついて「どうでもいい社員」とみなされます。会社の本音は「コスパのよくない50代以上は定年までいてもらわなくてもいい。もしご家族の介護などあるならば、どうぞ家庭を大事にしてほしい。引き留めませんのでご退職を」です。

人材不足ではないの？ もちろん、そうです。しかし、それよりも世代交代をしたい。あとがない高給取りのひとりで、未来ある若者2人は雇用できます。たとえ3年未満で辞められたとしても、そちらのほうが大歓迎。できれば再雇用もあきらめてほしい。一部の人を除いては。

だから中高年世代になった社員に対し、会社が研修をしたり、丁寧に個別指導をしたりして、能力開発をするよりも、新卒者採用や若い世代の中途採用に力を注ぎたい。そもそも、その仕事をアウトソースすることで、少人数でもまわる職場をつくりたい。これこそ余力がないなか会社を持続可能にする、まっとうな経営戦略の姿でしょう。

会社の期待を感じないなら、自分の人生を見つめるチャンス

あなたの会社は中高年世代の社員に何を期待していますか。昭和から平成の数十年、会社を支えてきた人材に対するリスペクトはありますか。

少なくとも、社員の誰かが「働かないおじさんがお荷物だ」などといおうものなら、あなたのその忠誠心は、とても無駄遣いしてしまっています。もったいない。

もうご存じのとおり、定年後も働く時代です。どんな働き方をするか人それぞれですが、少なくとも会社のために犠牲になって身を粉にした時間の切り売り仕事ではなく、自分の未来に向け直してみてはどうでしょう。

もし、その会社が「どうでも」って考える会社なら、あなたの未来のことをそれほど興味もないし、ましてや責任もありません。いままでの功績や努力はすでに給料で返しているから、今後も終身雇用として大事にしてあげましょう！ なんて温情は薄れているかもしれません。

そういう会社に、これからも人生を犠牲にして居続けることで明るい未来があるだろうかと考えてみてください。

あぁ、すっかり働かないおじさんになっちゃったな、おばさんになってしまったかしら。そう自覚するあなたは、見方を変えると、ひたすら会社のため、家族のために働いてきた、正しい生き方をしてきた誠実な人です。その正しさを今度は、自分の人生のために使ってみてはどうでしょうか。

◆ここまでのまとめ◆

●「働かないおじさん」は時代に置いていかれた中高年世代

●定年後も働くいま、自分のために働き方を考える必要がある

丸山 法子

株式会社Rensa 取締役／福祉事業部 リエゾン地域福祉研究所 代表

※本記事は『定年を意識したら読む本 定年のトリセツ』（ごきげんビジネス出版）の一部を抜粋し、THE GOLD ONLINE編集部が本文を一部改変しております。