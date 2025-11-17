¸µÆüËÜ¥Ï¥à¡¦Â¼ÅÄÆ©¤¬¸½Ìò°úÂà¡¡º£µ¨¤Ï¥Á¥§¥³¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¡¡Íèµ¨¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥à¥¹¥«¥¦¥ÈÉô¤Ë½êÂ°
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï17Æü¡¢¸µÆüËÜ¥Ï¥à¤Çº£µ¨¤Ï¥Á¥§¥³¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿Â¼ÅÄÆ©Åê¼ê¡Ê40¡Ë¤¬¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Â¼ÅÄ»á¤ÏÍèµ¨¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥à¤È·ÀÌó¤·¡¢¥Á¡¼¥àÅý³íËÜÉô¥¹¥«¥¦¥ÈÉô¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¡£
¡¡Â¼ÅÄ»á¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤òÄÌ¤¸¡Ö¤³¤ì¤«¤é¿·¤¿¤Ê»Å»ö¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï°ã¤Ã¤¿·Á¤ÇÌîµå¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤È¤È¤â¤Ë¾¯¤·ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ3Ç¯¤Ç¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬40ºÐ¤Þ¤ÇÌîµå¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡£½Ð²ñ¤¤¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÆÀ¤¿ÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤òÌîµå³¦¤Ë´Ô¸µ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Â¼ÅÄ»á¤ÏÂçÂÎÂç¤«¤é2007Ç¯Âç³Ø¡¦¼Ò²ñ¿Í¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜ¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¡£10Ç¯¤ÎÂàÃÄ¸å¤ËÊÆ¹ñ¤ËÅÏ¤ê¡¢15Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¥¹¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£17¡Á21Ç¯¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç·×8¾¡¤òµó¤²¤¿¡£21Ç¯¤ÎÂàÃÄ¸å¤ÏÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÎµåÃÄ¤Ë¤â½êÂ°¤·¤¿¡£¥Ñ¥Ê¥Þ¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¥Á¥§¥³¤¬7¥«¹ñÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£