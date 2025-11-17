「キングカズ」の名で親しまれるサッカー選手三浦知良さんと、兄泰年さんの品々を展示するカフェが１１日、静岡市葵区七間町にオープンした。

店の場所は、兄弟が少年時代を過ごした思い出の場所で、静岡サッカー文化の新たな発信基地となりそうだ。（佐藤彩音）

店は「ＧＯＡＬ ＢＡＳＥ ＳＨＩＺＵＯＫＡ」。兄弟の父・納谷宣雄さんと叔父・義郎さんが１９６５年に創業した日本初のサッカー専門ショップ「ゴール」があった場所だ。兄弟も手伝った店は“サッカーファンの聖地”だったが、現在は移転しており、今回カフェに生まれ変わった。

店内は約４０平方メートルで、カウンター８席のカフェスペースと、兄弟ゆかりの品々が並ぶ展示スペースがある。展示品は、２人のユニホームやスパイク、写真パネル、往年のサッカー雑誌など様々で、カズの日本代表ユニホームもある。展示品は定期的に入れ替えていくという。

同日は、オープニングセレモニーが開かれ、泰年さんや納谷義郎さんの息子・伊織さんが参加。カズの背番号「１１」にちなみ、オープンは１１月１１日、テープカットは午前１１時１１分に行われた。泰年さんは「ここに戻ってこられてうれしい。静岡は、サッカー文化が根付いている。勇気と希望を与えられる施設になってほしい」と期待を込めた。

近くに住むパート従業員女性（４２）は「人がたくさん集まり、街がにぎやかになればうれしい。サッカーを習っている息子が喜びそう」と笑顔だった。

展示スペースは、カフェの商品か、店オリジナルステッカー（税込み５００円）を購入すると入場できる。営業時間は、水金土曜が午後２〜１０時、日曜祝日は午前１０時〜午後６時。