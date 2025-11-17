YouTube「よしもと漫才劇場チャンネル」が17日までに更新され、よしもと漫才劇場（マンゲキ）発のアイドルユニット「漫烈」に、新メンバー加入が有力であることがわかった。

漫烈は、黒帯・てらうち（38）がプロデュースし、メンバーは祗園・櫻井（41）、デルマパンゲ・広木（40）、ツートライブ・たかのり（41）、ダブルヒガシ・東（33）の5人グループ。SMAPと純烈をイメージし、8月25日には大阪市内でデビューイベントを行い、「おじさんが一生懸命にやる姿」が話題を呼んだ。

てらうちは6人でデビューしたSMAPにならい「漫烈も、もうひとり加えたい」と、新メンバーとしてカベポスター・浜田（38）を候補にあげた。

YouTubeでは、浜田も登場。「このメンバーでいっしょにライブをやれるのは、うれしい」と言いながらも「歌とダンスは大の苦手なんです」と打ち明けた。

それでも、てらうちらが熱心に誘ううち、徐々に軟化。「皆で温泉巡りをするのも楽しい」「お笑いとは別の顔で活動するのなら」と、浜田もその気になってきた。

浜田は漫烈入りするのか？ 注目の次回ライブは11月25日、大阪・道頓堀シアターで「漫烈〜重大発表三連発！〜」と題して行われる（配信あり）。