体に良さそうな「和食信仰」の落とし穴

日本人には日本人の腸活があります。もともとの日本人の遺伝子のことを無視すれば、お腹の調子はいつまで経っても良くなりません。

一方で、私たちを取り巻く環境は大きく変わっています。私たちの生活はすっかり欧米化し、それを元に戻すことは不可能です。

こうした状況にあって、「腸のためには昔ながらの和食がいいんだ」と固執するのはかえってマイナスと言えます。

生活環境も腸内環境も変わっていくなかで、私たちには柔軟な対応が求められているのです。

たしかに、その変化の中には、添加物だらけの「超加工食品」の蔓延など、健康に良くない方向へ進んでいるものもあります。

一方で、私たちの体もそれに合わせて変わってきており、なかなかの対応能力を発揮しています。

この対応能力を磨くことは非常に重要で、それをしないでいれば、これからの時代を健康的に生きていくことは難しいでしょう。

化学物質にまみれた現代を「悪」だと考えればストレスが溜まります。そうしたものともうまく付き合っていく、ある種の「寛大さ」のようなものを身につけたほうがいいように思うのです。

20年以上も頑固な便秘に悩まされてきた女性

健康意識が高い真面目な人ほど、「昔ながらの食事」に固執してしまい、かえって体調を悪化させてしまうケースは、決して少なくありません。

私が腸内解析を行なった中で、「データミスか」と思うくらい悪い菌の割合が高かった30代の女性がいました。平均では２％ちょっとのはずのプロテオバクテリアの割合が、なんと20％を超えていたのです。

彼女は、「もう20年以上も便秘薬を使わずに便を出したことがない」というほど、頑固な便秘に悩まされていました。ただ、よく勉強している人で、「このままずっと便秘薬を飲みつづけていいはずがない。便秘薬をやめたい」とも訴えていました。

おそらく便秘薬で無理に便を出すことで良い菌が流され、その分、悪い菌が増えて便秘が悪化するという負のサイクルに陥っていたのだと思われます。

さらに詳しく話を聞くと、健康のためにこれまでもいろいろ努力して、野菜も玄米も高価なオーガニックのものしか摂らないようにしていたそうです。ただ、そうした出費がかさみ、経済的にも追い詰められている様子でした。

しかも、２人目の子どもが生まれてからは育児ノイローゼのようになってしまい、抑うつ状態が続いて、勤めていた会社も辞めざるを得なかったそうです。

ヒアリングを行なっている間、彼女はかなりピリピリした様子で、ストレスが溜まっているのが伝わってきました。メンタルが相当やられていたようで、それが腸内細菌のバランスを乱している最大の原因に思えました。

腸内環境が大きく改善した

私は、この危機的状況を乗り切るために最低限必要なサプリメントを提示し、「オーガニックにも玄米にもこだわらず、いろいろなものを楽しんで食べるように」とアドバイスしました。

すると、２週間ほど経った頃から「今日は便秘薬を飲まなくて済みました」という報告が届きはじめ、４か月後にはすっかり薬を手放せるようになりました。

その後、再び腸内解析を行なうと、20％もいた悪い菌が１.９％にまで落ちていたのです。

彼女は、健康意識は高く保ちつつも、「無理してまで時代に逆らうことはない」という気づきを得ることで、すっかり自分を立て直しました。

このようにメンタルをリセットするだけで、腸内環境は大きく改善に向かいます。

「自分の体の声を聞くこと」が、健康への第一歩

先の30代女性のように、自分にとって「不要なこと」、むしろ「やってはいけないこと」を健康法として取り入れてしまうケースは、いたるところで見られます。

その大きな要因の一つとして、情報過多の時代において、「自分の体の声がどんどん聞けなくなっている」ということが関わっている気がしてなりません。

昔の日本人は、精米などせずに玄米を食べていました。米は贅沢品でもあったので、あわやひえなどの雑穀類もよく食べていたようです。それゆえ当時の日本人は、硬い穀類を分解する腸内細菌を多く持っていました。



また、なかなか医者にもかかれず、薬が簡単に手に入らない時代に生きていた昔の人は、自分の体の声を聞く能力が高く、自分の感覚を司令塔として、体調に応じた調整ができていたと考えられています。

一方で、現代の日本人は、自分の体の声を聞くことが苦手です。

硬い穀物を分解する腸内細菌をほとんど持っていないのに、健康のためにと玄米を積極的に食べ、消化がうまくいかずにかえって体調を悪くしてしまう。そうした人が、現代社会には数多くいます。

このように、自分の体の声に耳を澄まさなくなった結果、「かえって体に悪いことを気づかずに続けている」のが現代人なのです。

そして、それに輪をかけているのが、テレビなどの情報です。

テレビで有名人が「＊＊は便秘に良い」などと言っていたら、それが自分に合うかどうかを確かめもせず取り入れてしまう人が多くいます。

逆に、そうした情報に頑として耳を傾けない人もおり、それもまたやっかいです。

「ストイックな腸活」から「しなやかな腸活」へ

昔は、科学的な添加物も農薬も存在しませんでした。

そうした「かつての生活」を理想化してしまう気持ちはわかりますが、どんなにオーガニックにこだわっていても、現代社会で完全に添加物や農薬を避けることはできません。できないのであれば、それらが体に入ってきたときに問題を起こさないよう、免疫力を高めておくのが得策でしょう。

つまり、「悪いものもほどほどに入ってくるくらいでちょうどいい」と割り切るべきだと私は考えています。

巷の「エビデンスがない怪しい情報」にやすやすと乗ってしまうのは問題。

「今の世の中は怪しい」からと、昔の日本人のような生き方に固執するのも問題。

そうした両極端な姿勢は取らず、しなやかに緩やかに腸活を行なっていくことが、私たちには必要なのです。

