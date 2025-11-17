小さくてかわいらしいキャラクターたちの日常が描かれる漫画『ちいかわ』。2025年11月、主要人物の1人・うさぎが様々な姿を披露し話題となっている。

【画像】『ちいかわ』うさぎ七変化

寒さから毛量が増えた物語の住人たち。ちいかわ・ハチワレも毛量が増加し、もふもふとした見た目となるなか、例にもれずうさぎも毛量が増加。体毛がもふもふに……と思いきや、サラサラの長髪姿で登場。これまで見たことのないうさぎの異様な姿は49万以上のいいねを記録するなど、大きな注目を集めた。

毛量が増えた3人が訪れたのはラーメン「郎」。うさぎのつややかな髪がラーメンのどんぶりに入りそうになる。そんな様子を目にした店主の鎧さんはうさぎたちにヘアゴムを提供。うさぎはちょんまげとポニーテールを組み合わせたような髪型を披露。ちいさなちょんまげをつくったちいかわ・ハチワレとともにラーメンをすすった。

ちなみに本エピソードに対して「郎」のモチーフと思われる「ラーメン二郎」の亀戸店はXにて「ウチにも置くか…ヘアゴム！」とハチワレのような倒置法で反応している。

郎のエピソードの後に描かれたのは、ちいかわ・ハチワレがうさぎを散髪する様子。うさぎの髪型はきれいなおかっぱに。「ひとまず…確認おねがいしますッ」と敬語になるハチワレはうさぎに手鏡を渡す。うさぎがどんな反応を見せるか不安を覚えるなか、うさぎはご満悦だったようでちいかわたちは「ホ……ッ」と胸をなでおろした。

数日にわたり様々な髪型を披露してきたうさぎ。過去にはハチワレも生え変わりの時期にぱっつん風の髪型を披露している。

また稀にスポーツ刈りのような髪型になることがあるらしく、ハチワレも「こんなの見たコトない!! レアだよッ!!」と驚きを示した。

ハチワレとともにちいかわも散切り頭を披露していた。毛量が増えた際に自分で散髪をしたら収拾がつかなくなってしまったらしい。

今回うさぎの髪型を整えたのはハチワレ・ちいかわであったが、ちいかわが散切り頭になってしまった際にはハチワレ・うさぎが散髪を手掛けようとしていた（結果として恐怖を覚えたちいかわが「ヤダーッ」と泣け叫び、鎧さんに散髪してもらったが……）。

ときに様々な姿を披露してくれる、小さくて可愛らしいちいかわ・ハチワレ・うさぎたち。1人ひとりの可愛らしさはもちろんのこと、お互いに髪を切り合うといった3人の親密さは、それぞれがもつ個の可愛らしさを掛け算的に増大させていると感じる。

（文=加藤かづき）