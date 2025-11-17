サッカーワールドカップ欧州予選は現地時間16日に、D、F、I、Kグループの最終節8試合が行われました。

ヨーロッパの出場枠は「16」。欧州予選は12グループに分かれ、各グループの1位12チームが本大会へ進み、2位の12チームはプレーオフに回ります。

グループIでは、首位ノルウェーが2位イタリアとの最終戦。エースのアーリング・ハーランド選手の2ゴールもあり、イタリアに4-1で勝利し、8戦全勝で28年ぶりのワールドカップ出場となりました。ハーランド選手は、グループ全試合でゴールを決め、計16得点を積み重ねました。イタリアはプレーオフに回り、本大会への出場を目指します。

グループKでは欧州一番乗りで突破を決めていたイングランドがアルバニアに2-0で白星フィニッシュ。敗れたアルバニアが2位でプレーオフに回ります。

グループDでは、すでに突破を決めているフランスがアゼルバイジャンを3-1で下し、5勝1分の負け無しでフィニッシュ。ウクライナがアイスランドとの直接対決で2-0の勝利となり、逆転で2位に入りました。

グループFでは、ポルトガルは前節アイルランド戦で大黒柱のクリスティアーノ・ロナウド選手が退場となり、最終節は欠場。それでも、アルメニアに9-1で大勝し、ワールドカップ出場を決めました。2位争いではアイルランドとハンガリーの一戦で劇的ドラマ。2-2の後半アディショナルタイムに勝ち越したアイルランドが勝ち点1差だったハンガリーを逆転し、2位に滑り込みました。

現在、欧州のワールドカップ出場を決めているのは、D組フランス、F組のポルトガル、I組のノルウェー、K組イングランド、L組クロアチアの5チームとなっています。

【16日の欧州予選結果】＜D組＞ウクライナ2-0アイスランドフランス3-1アゼルバイジャン＜F組＞アイルランド3-2ハンガリーポルトガル9-1アルメニア＜I組＞イスラエル4-1モルドバノルウェー4-1イタリア＜K組＞セルビア2-1ラトビアイングランド2-0アルバニア