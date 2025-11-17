【11月16日のB1結果】東地区上位争いは宇都宮が快勝し1ゲーム差に迫る…北海道は7連勝で好調維持

11月16日、日本各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2024-25 SEASON」B1リーグ戦第11節GAME2の13試合が開催された。

東地区上位対決の宇都宮ブレックスvs千葉ジェッツは、89－69の20点差でホームの宇都宮に軍配が上がった。前半こそ競った展開を見せるも、第3クォーターには千葉Jを9得点に抑えるディフェンスを見せ快勝した。D.J・ニュービルが25得点6リバウンド9アシストとチームをけん引。ギャビン・エドワーズが17得点9リバウンド、アイザック・フォトゥが15得点8リバウンド6アシストと、それぞれが活躍を見せた。東地区2位宇都宮は首位千葉J戦を2連勝で終え、1ゲーム差まで迫った。一方で千葉Jは今シーズン初の連敗を喫した。

6連勝中と波に乗る東地区3位のレバンガ北海道は、敵地で島根スサノオマジックと対戦した。序盤からハイスコアペースで北海道がリードを奪い、後半の激しい点の取り合いを制し97－81で勝利し7連勝を果たした。3ポイントシュートを8本中7本成功させた富永啓生がキャリアハイの30得点をマークし、ジャリル・オカフォーとジョン・ハーラーがともに14得点を挙げた。

西地区の首位争いを演じる長崎ヴェルカはホームで秋田ノーザンハピネッツに97－61で快勝。名古屋ダイヤモンドドルフィンズはアルバルク東京と対戦し、66－74でこのカード2連勝を収めた。長崎と名古屋Dはともに16勝2敗で一歩も譲らぬ首位争いを見せている。

そのほか、川崎ブレイブサンダースは茨城ロボッツに勝利。苦しい状況の中でベテランポイントガードの篠山竜青が活躍を見せ今シーズンホームで初勝利となった。

11月16日に行われたB1リーグ戦第11節GAME2の試合結果一覧は以下の通り。

■11月16日のB1試合結果



宇都宮 89－69 千葉J



仙台 80－85 広島



SR渋谷 94－73 佐賀



横浜BC 68－91 滋賀



富山 92－97 大阪



島根 81－97 北海道



越谷 83－80 三遠



A千葉 68－70 三河



川崎 80－74 茨城



FE名古屋 78－103 群馬



A東京 66－74 名古屋D



長崎 97－61 秋田



琉球 85－71 京都

